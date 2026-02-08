Симоньян получила специальный приз жюри Национальной литературной премии «Слово»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян получила специальный приз жюри Национальной литературной премии «Слово» за роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра».
Ведущий церемонии, режиссёр Константин Богомолов, пояснил, что такая награда присуждается за смелость мысли, умение уловить и выразить главный нерв времени, а также за ответ на ключевые интеллектуальные вызовы современной цивилизации.
Первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, вручая приз, отметил, что знает Симоньян много лет. Он охарактеризовал её как человека необычайной внутренней силы, который родился с этой силой и сохраняет её всю жизнь, несмотря на испытания огромного масштаба.
После по видеосвязи выступила сама Маргарита Симоньян. Она призналась, что считает эту книгу делом своей жизни. Автор пояснила, что писала роман с надеждой: если хотя бы один читатель после книги придёт к вере, откроет Библию, задумается о своей жизни, о том, заслужит ли он рай или нуждается в покаянии, — значит, она родилась не зря.
«Да, я невероятно польщена. Я безумно рада. Это даже не то слово, которым это можно описать. Поскольку эту книгу я считаю делом своей жизни», — сказала главред RT.
Напомним, в конце января тираж романа Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» достиг отметки 100 тысяч экземпляров.
