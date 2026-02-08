Россиян предупредили о новой схеме мошенников с соцвыплатами
Мошенники в феврале стали предлагать россиянам проверить якобы доплаты к ежемесячным выплатам. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экспертов платформы «Мошеловка» Народного фронта.
По данным специалистов, аферисты рекламируют в соцсетях боты или приложения с заманчивыми заголовками вроде «Узнайте, на сколько повысилась ваша ЕДВ (единая денежная выплата) в феврале». После установки такие программы крадут данные из банковских приложений или устанавливают шпионское ПО.
В другой популярной версии схемы злоумышленники используют Telegram-ботов: они просят ввести СНИЛС, ИНН и номер банковской карты якобы для проверки права на февральскую индексацию. После получения данных происходит либо прямое списание денег, либо дальнейшее хищение средств с помощью методов социальной инженерии.
Основными жертвами становятся пенсионеры и получатели различных социальных пособий — именно в феврале традиционно проводится индексация выплат, что создаёт удобный информационный повод для мошенников.
В «Мошеловке» настоятельно рекомендуют проверять любую информацию о размерах и индексации выплат исключительно через официальные каналы - портал Госуслуг или сайт Социального фонда России (СФР). Также ни в коем случае не следует вводить личные данные в подозрительных ботах и сервисах.
Если же человек всё-таки установил сомнительное приложение, эксперты советуют немедленно удалить его и проверить устройство антивирусом.
Ранее мошенники освоили новую схему обмана со звонками россиянам, обещая доставить подарок ко дню рождения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск заявил о скором начале массового производства электрогрузовиков Tesla Semi
- Минобороны: Средства ПВО за день уничтожили 4 украинских БПЛА
- СМИ: Второе за последние три дня землетрясение произошло на Украине
- МЧС: Семь человек спасли с дрейфующей по Волге льдины
- Психологический триллер «Горничная» заработал миллиард в российском прокате
- Симоньян получила специальный приз жюри Национальной литературной премии «Слово»
- Сабуров поблагодарил Россию за творческий рост, несмотря на запрет на въезд
- Солнце обновило рекорд XXI века по количеству вспышек в одной области
- СМИ: Как минимум 12 пенсионеров госпитализировали из пансионата в Новой Москве
- Российская теннисистка Павлюченкова вылетела в первом круге WTA 1000 в Дохе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru