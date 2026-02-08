Россиян предупредили о новой схеме мошенников с соцвыплатами

По данным специалистов, аферисты рекламируют в соцсетях боты или приложения с заманчивыми заголовками вроде «Узнайте, на сколько повысилась ваша ЕДВ (единая денежная выплата) в феврале». После установки такие программы крадут данные из банковских приложений или устанавливают шпионское ПО.

В другой популярной версии схемы злоумышленники используют Telegram-ботов: они просят ввести СНИЛС, ИНН и номер банковской карты якобы для проверки права на февральскую индексацию. После получения данных происходит либо прямое списание денег, либо дальнейшее хищение средств с помощью методов социальной инженерии.

Основными жертвами становятся пенсионеры и получатели различных социальных пособий — именно в феврале традиционно проводится индексация выплат, что создаёт удобный информационный повод для мошенников.

В «Мошеловке» настоятельно рекомендуют проверять любую информацию о размерах и индексации выплат исключительно через официальные каналы - портал Госуслуг или сайт Социального фонда России (СФР). Также ни в коем случае не следует вводить личные данные в подозрительных ботах и сервисах.

Если же человек всё-таки установил сомнительное приложение, эксперты советуют немедленно удалить его и проверить устройство антивирусом.

Ранее мошенники освоили новую схему обмана со звонками россиянам, обещая доставить подарок ко дню рождения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».