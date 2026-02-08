Минобороны: Средства ПВО за день уничтожили 4 украинских БПЛА

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 20:00 мск 8 февраля уничтожили 4 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Минобороны: За ночь ПВО сбили 22 БПЛА ВСУ

В ведомстве уточнили, что два БПЛА были сбиты над территорией Брянской области и по одному - над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 8 февраля средства ПВО сбили 22 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиСпецоперацияУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры