МЧС: Семь человек спасли с дрейфующей по Волге льдины

Семь человек, в том числе ребенка, спасли с оторвавшейся и начавшей дрейфовать льдины на реке Волге в Астраханской области. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

МЧС: 13 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в Новосибирской области

По предварительным данным, группа мужчин рыбачила на льду, когда льдина откололась от берега.

К месту происшествия немедленно направили силы и средства спасателей. В результате оперативных действий все семь человек были благополучно сняты с льдины. Никто из них не пострадал и не нуждался в медицинской помощи, уточнили в МЧС.

Спасатели в очередной раз напомнили жителям региона об опасности выхода на лёд в текущих условиях, когда прочность льда значительно ослаблена из-за погодных факторов. При необходимости нахождения на льду нужно обязательно надевать спасательный жилет и соблюдать меры предосторожности, подчеркнули в МЧС.

Ранее 13 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в Новосибирской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: МЧС Санкт-Петербурга/Telegram
