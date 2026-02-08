МЧС: Семь человек спасли с дрейфующей по Волге льдины
Семь человек, в том числе ребенка, спасли с оторвавшейся и начавшей дрейфовать льдины на реке Волге в Астраханской области. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
По предварительным данным, группа мужчин рыбачила на льду, когда льдина откололась от берега.
К месту происшествия немедленно направили силы и средства спасателей. В результате оперативных действий все семь человек были благополучно сняты с льдины. Никто из них не пострадал и не нуждался в медицинской помощи, уточнили в МЧС.
Спасатели в очередной раз напомнили жителям региона об опасности выхода на лёд в текущих условиях, когда прочность льда значительно ослаблена из-за погодных факторов. При необходимости нахождения на льду нужно обязательно надевать спасательный жилет и соблюдать меры предосторожности, подчеркнули в МЧС.
Ранее 13 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в Новосибирской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
