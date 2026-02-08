МЧС: Семь человек спасли с дрейфующей по Волге льдины

Уголовное дело по статье о халатности заведено после нападения на студентов в общежитии медицинского университета в Уфе

В РФ завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, не зарегистрировано

Электроника китайских автомобилей не приспособлена к низким температурам

Майданов: уход западных лейблов с российского рынка стал импульсом для формирования самостоятельной музыкальной экосистемы