Четыре отмены и возвращение Шнура: Чем удивили фанатов главные «стадионники» июня
Группа «Ленинград» дала первый стадионник в Москве за четыре года, «Кино» спасло концерт в «Лужники», при этом отмены ударили по Кадышевой и Жукову.
Первый месяц лета открыл отсчет концертам на двух самых больших стадионах страны – группа «Кино» выступила в московских «Лужниках», а Леонид Агутин собрал «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге. Еще два концерта в «Лужниках» были отменены из-за проблем с продажами билетов. При этом группа «Ленинград» и Сергей Шнуров собрали «Лукойл Арену», вернувшись на московский стадион впервые после отмен осени 2023 года.
«ЛУЖА» НАЧИНАЕТ: ДВЕ ОТМЕНЫ И «КИНО»
В 2026 году в «Лужниках» было запланировано 13 концертов (в 2025 году их было пять). Главными «бомбами» лета должны стать три подряд выступления в «Луже» Басты в конце августа и июльские двойные концерты группы «Руки Вверх!» и Егора Крида. Разогреть поляну главного стадиона страны должен был июнь, однако это получилось лишь отчасти.
Из трех июньских концертов в «Лужниках» состоялся лишь один. Группа «Кино» в день рождения Виктора Цоя, 21 июня, смогла собрать на этой арене 60 тысяч зрителей, несмотря на то, что еще за месяц до концерта почти половина билетов не была продана.
«Во-первых, они сделали концерт прямо в день рождения Цоя, люди готовились. Во-вторых, накануне и в день концерта было очень много информации на НАШЕм Радио и по телевизору, что будет концерт в "Лужниках", о перекрытии движения и так далее. Это та информация, которая помогает зрителям прийти на концерт с желанием увидеть что-то необычное, назовем это некой сопутствующей рекламой. Кроме того, в последнее время есть тенденция, что основная продажа билетов идет в последние дни, это связано и с погодными условиями. Все это вместе дало то, что пришло очень много зрителей. В нашем бизнесе любой форс-мажор может влиять, как на безумную популярность и большую продажу билетов, также и в обратную сторону. Мы не слышали, чтобы была какая-то бесплатная раздача билетов. Меня не удивило, что собралось столько зрителей», - объяснил НСН метаморфозу с концертом «Кино» советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий.
В числе отмененных июньских концертов в «Лужниках» стало выступления Надежды Кадышевой и «Золотого кольца» (было запланировано на 20 июня), которое перенесли на гораздо более скромную хоккейную «ВТБ Арену». Ну а концерт «легенд дискотек» из групп Boney M, Ottawan, Arabesque, Joy и Baccara (был запланирован на 26 июня) перенесли почти на год.
«Если концерт перенесли на целый год вперед, наверное, билеты не покупались. Здесь дело не в артистах, которые уже приезжали к нам и приезжают. Это тот пул зарубежных артистов, который ни на что не обращает внимания и приезжает в Россию: итальянцы и другие старые европейские группы», - сказал НСН в этой связи Зубицкий.
При этом он не согласился с мнением, что эти две отмены в «Лужниках» свидетельствуют о том, что тренд на ностальгию в России больше не работает.
Третья большая отмена июня 2026 года ударила по артисту новой волны. 26-летний тиктокер и певец Xolidayboy, известный по хиту «Пожары», должен был выступить 6 июня на 45-тысячной «Лукойл Арене» в Москве, но его выступление «по техническим причинам» перенесли на 33-тысячную «ВТБ Арену» (5 июля).
Помимо Басты, «Руки Вверх!» и Крида в «Лужниках» в этом году планируют выступить Леонид Агутин, Ваня Дмитриенко и группа «Звери».
ВОЗВРАЩЕНИЕ ШНУРА
Несмотря на проблемы с концертом Xolidayboy, спартаковский стадион все-таки стал свидетелем одного из главных событий лета. 26 июня на «Лукойл Арене» выступила группа «Ленинград». Этот концерт официально «разбанил» Сергея Шнурова, не выступавшего на главных стадионах страны четыре года. Осенью 2023 года были отменены концерты Шнура в «Лужниках» и на «Газпром Арене», после чего музыкант несколько ушел в тень, однако через год вернулся на свет, шокировав фанатов коллаборацией с Инстасамкой и другими неоднозначными релизами. При этом до концерта на московском стадионе дело дошло только сейчас.
В минувшую пятницу Шнурову удалось собрать аншлаг на спартаковском стадионе, несмотря на странную историю с билетами. Изначально цены на билеты на этот концерт начинались от 12,7 тысяч рублей (танцпол стоил 18 тысяч, а фанзона - около 23 тысяч рублей), однако на фоне осторожного интереса публики в середине мая в продаже появились билеты за 4-6 тысяч рублей (танцпол за 7500, а фан-зона – за 12800).
«Здесь Шнур и при чем, и ни при чем, потому что цены определяет не артист, а промоутер. Это говорит о профессионализме человека, который делает концерты, понимает и чувствует аудиторию. При этом, безусловно, промоутер завязан на той сумме гонорара, который запрашивает Шнур. Если сумма гонорара огромная, то промоутер вынужден так поднимать цены. (…) Выгоднее скинуть цену, чем недобрать стадион, но тогда люди, которые уже купили билеты, будут их сдавать, ведь почему они должны переплачивать, покупая заранее? Это палка о двух концах», - объяснял НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Так или иначе, Шнур собрал полный 45-тысячный стадион, зрители пели нетленные хиты и матерились хором, а увенчал возвращение «Ленинграда» в Москву салют. Предыдущий концерт этой группы в «Луже» состоялся 10 сентября 2022 года.
БЕЗ РОСТОВА, НО С «ДДТ»
27 июня Санкт-Петербурге состоялся концерт Леонида Агутина на 68-тысячной «Газпром Арене». Зрителей впечатлил огромный хор, а сам музыкант отблагодарил их в соцсетях целой серией фото, посвященных «любимому Леониду». 57-летний «босоногий мальчик» в последние годы регулярно собирает аншлаги на двух главных стадионах страны. При этом представители артиста говорили НСН, что ему для этого даже не нужна реклама. В числе других артистов, которые планируют выступить в 2026 году на «Газпром Арене»: Zivert, «Руки Вверх!», Ваня Дмитриенко и Баста.
Сезон стадионников на московской футбольной «ВТБ Арене» открыл 13 июня Антон Беляев со своим шоу LAB. В этой день над столицей гремела гроза, а дождь лил, как из ведра, однако на концерт пришли более 30 тысяч зрителей, а на сцену вместе с Беляевым вышло множество разноплановых артистов – от Найка Борзова с Татьяной Булановой до Юрия Лозы с группой Ay Yola и Лолиты, исполнившей хит группы «ДДТ» «Это всё».
Кроме того, в июне зрители в регионах России стали свидетелями стадионных рекордов Сергея Жукова и Басты. Так, Баста начал лето с рекорда в Казани, где на его концерт пришли более 40 тысяч зрителей, а завершил июнь рекордом в Нижнем Новгороде - там на переполненный стадион пришли более 47 тысяч зрителей, констатировавших, что «Вася красавчик» и «это был просто разрыв».
Отмечающая 30-летие группа «Руки Вверх!» в этом году запланировала сразу девять концертов на футбольных стадионах страны. Начав беспрецедентный тур 30 мая в Екатеринбурге, группа Жукова в июне выступила в Самаре, Нижнем Новгороде и Казани, а вот запланированный на 27 июня концерт в Ростове-на-Дону был отменен.
«Дорогие ростовчане, друзья... Не знаю, как начать этот пост. Просто скажу прямо: концерт в Ростове-на-Дону 27 июня переносится. Мы получили официальное решение оперативного штаба Ростовской области с просьбой перенести выступление — в целях безопасности граждан. (…) Команда «Руки Вверх!» уже в Ростове. Сцена почти собрана. Десятки тысяч из вас раскупили все билеты, строили планы, ждали эту субботу. И я ждал. Очень хотел этот концерт, как же больно, что встреча откладывается. Но концерт не отменяется — он переносится. Мы вернёмся в Ростов 24, 25, 27 и 28 сентября и проведем наши выступления во Дворце спорта», - написал Жуков в соцсетях буквально накануне концерта.
При этом он заверил, что оставшиеся стадионники «Руки Вверх!» в Волгограде, Москве и Санкт-Петербурге состоятся в срок.
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