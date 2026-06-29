«ЛУЖА» НАЧИНАЕТ: ДВЕ ОТМЕНЫ И «КИНО»

В 2026 году в «Лужниках» было запланировано 13 концертов (в 2025 году их было пять). Главными «бомбами» лета должны стать три подряд выступления в «Луже» Басты в конце августа и июльские двойные концерты группы «Руки Вверх!» и Егора Крида. Разогреть поляну главного стадиона страны должен был июнь, однако это получилось лишь отчасти.

Из трех июньских концертов в «Лужниках» состоялся лишь один. Группа «Кино» в день рождения Виктора Цоя, 21 июня, смогла собрать на этой арене 60 тысяч зрителей, несмотря на то, что еще за месяц до концерта почти половина билетов не была продана.

«Во-первых, они сделали концерт прямо в день рождения Цоя, люди готовились. Во-вторых, накануне и в день концерта было очень много информации на НАШЕм Радио и по телевизору, что будет концерт в "Лужниках", о перекрытии движения и так далее. Это та информация, которая помогает зрителям прийти на концерт с желанием увидеть что-то необычное, назовем это некой сопутствующей рекламой. Кроме того, в последнее время есть тенденция, что основная продажа билетов идет в последние дни, это связано и с погодными условиями. Все это вместе дало то, что пришло очень много зрителей. В нашем бизнесе любой форс-мажор может влиять, как на безумную популярность и большую продажу билетов, также и в обратную сторону. Мы не слышали, чтобы была какая-то бесплатная раздача билетов. Меня не удивило, что собралось столько зрителей», - объяснил НСН метаморфозу с концертом «Кино» советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий.

В числе отмененных июньских концертов в «Лужниках» стало выступления Надежды Кадышевой и «Золотого кольца» (было запланировано на 20 июня), которое перенесли на гораздо более скромную хоккейную «ВТБ Арену». Ну а концерт «легенд дискотек» из групп Boney M, Ottawan, Arabesque, Joy и Baccara (был запланирован на 26 июня) перенесли почти на год.

«Если концерт перенесли на целый год вперед, наверное, билеты не покупались. Здесь дело не в артистах, которые уже приезжали к нам и приезжают. Это тот пул зарубежных артистов, который ни на что не обращает внимания и приезжает в Россию: итальянцы и другие старые европейские группы», - сказал НСН в этой связи Зубицкий.

При этом он не согласился с мнением, что эти две отмены в «Лужниках» свидетельствуют о том, что тренд на ностальгию в России больше не работает.

Третья большая отмена июня 2026 года ударила по артисту новой волны. 26-летний тиктокер и певец Xolidayboy, известный по хиту «Пожары», должен был выступить 6 июня на 45-тысячной «Лукойл Арене» в Москве, но его выступление «по техническим причинам» перенесли на 33-тысячную «ВТБ Арену» (5 июля).

Помимо Басты, «Руки Вверх!» и Крида в «Лужниках» в этом году планируют выступить Леонид Агутин, Ваня Дмитриенко и группа «Звери».