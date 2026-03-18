«Дело в том, что подготовка концерта в Лужниках требует времени продаж, большого технического райдера. Правда, у нас столько «гениальных» промоутеров, что они могут что-то и предложить, но, честно говоря, я не очень сильно понимаю, как это технически возможно сделать. Думаю, даже группа «Кино», которая заявлена на 21 июня за Кадышевой тоже может отмениться. Потом, сам день тоже вызывает вопросы - не каждый человек любит этот период, когда очень светлое время года, когда темнеет очень поздно. Для этого тоже должна быть определенная стратегия», - пояснил собеседник НСН.

По оценке Финкельштейна, сам выбор «Лужников» для концерта Кадышевой изначально был большой ошибкой.

«Держать стадион может не каждый, это должен быть артист экстра-класса с определенной программой, со звуком, со всем остальным. Замахиваться Кадышевой на эту площадку было сверхсамоуверенно, мягко говоря. Если бы ко мне обратились как к промотору, я бы абсолютно точно отговорил от «Лужников», чтобы не было такого провала. У каждого артиста есть своя аудитория. Народная песня, это здорово, но недавний бум зумеров на Кадышеву ещё ничего не значит. Ну, выставили они один раз фотографии в кокошниках, второй, а дальше что? При этом люди пытаются сразу собрать «Лужники», как только увидели какой-то успех. Всё нужно делать постепенно. Лучше собрать какой-то стадион поменьше, чем недособрать «Лужники», - отметил эксперт.

Глава корпорации PMI также обозначил особенности подготовки выступлений на больших стадионных площадках.