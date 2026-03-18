Замахнулись и сдулись: Кто заменит Кадышеву в «Лужниках»
Подготовка концерта на стадионе требует большого времени и мастерства исполнителя, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Никто из артистов не будет претендовать на слот Надежды Кадышевой в Лужниках 20 июня после переноса её концерта на другую площадку, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн. По его словам, занять такой стадион за три месяца нереально.
Народная артистка России Надежда Кадышева официально подтвердила, что ее летний концерт в «Лужниках» с Григорием Кадышевым и ансамблем «Золотое кольцо» переносится на другую площадку – «ВТБ Арену». «Та же дата - 20 июня. То же время - 20:00», - говорится в сообщении в официальной группе певицы в «ВКонтакте». Уже купленные билеты в «Лужники» можно обменять на «ВТБ Арену».
«Дело в том, что подготовка концерта в Лужниках требует времени продаж, большого технического райдера. Правда, у нас столько «гениальных» промоутеров, что они могут что-то и предложить, но, честно говоря, я не очень сильно понимаю, как это технически возможно сделать. Думаю, даже группа «Кино», которая заявлена на 21 июня за Кадышевой тоже может отмениться. Потом, сам день тоже вызывает вопросы - не каждый человек любит этот период, когда очень светлое время года, когда темнеет очень поздно. Для этого тоже должна быть определенная стратегия», - пояснил собеседник НСН.
По оценке Финкельштейна, сам выбор «Лужников» для концерта Кадышевой изначально был большой ошибкой.
«Держать стадион может не каждый, это должен быть артист экстра-класса с определенной программой, со звуком, со всем остальным. Замахиваться Кадышевой на эту площадку было сверхсамоуверенно, мягко говоря. Если бы ко мне обратились как к промотору, я бы абсолютно точно отговорил от «Лужников», чтобы не было такого провала. У каждого артиста есть своя аудитория. Народная песня, это здорово, но недавний бум зумеров на Кадышеву ещё ничего не значит. Ну, выставили они один раз фотографии в кокошниках, второй, а дальше что? При этом люди пытаются сразу собрать «Лужники», как только увидели какой-то успех. Всё нужно делать постепенно. Лучше собрать какой-то стадион поменьше, чем недособрать «Лужники», - отметил эксперт.
Глава корпорации PMI также обозначил особенности подготовки выступлений на больших стадионных площадках.
«Нужно время на продажу концерта. Например, Лепс вышел в продажу своего выступления в Лужниках, который должен состоятся в 2027 году, еще шесть месяцев назад. Жуков перед тем, как попытаться собрать двое «Лужников» в июле этого года, дал паузу, в прошлом году его не было. То есть год нужен только на подготовку и раскрутку. Сейчас действительно площадка расписана на весь год. И слотов нет. Это абсолютно точно», - заключил Евгений Финкельштейн.
Ранее он заявил НСН, что причиной отказа Надежды Кадышевой от концерта в «Лужниках» стали плохие продажи билетов. Некоторое время назад с официального сайта стадиона пропал анонс концерта певицы 20 июня. При этом на сайте артистки продажа билетов в «Лужники» продолжалась.
Между тем, музыкальный обозреватель Денис Ступников заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что молодежь раскручивает в соцсетях условных Кадышеву, Буланову или шансон просто «по приколу», снимая вирусные ролики.
