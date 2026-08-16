«Зенит» разгромил московское «Динамо» в матче четвертого тура РПЛ
Петербургский «Зенит» разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0 в домашнем матче четвертого тура РПЛ.
Главным героем встречи стал Александр Соболев, оформивший дубль. На 29-й минуте он реализовал пенальти, а спустя четыре минуты забил с игры. Окончательный счет на 87-й минуте установил Максим Глушенков. Этот гол позволил ему с пятью мячами упрочить лидерство в гонке бомбардиров чемпионата, а Соболев с четырьмя точными ударами поднялся на вторую строчку.
Нынешнее поражение стало для динамовцев первым в противостояниях с петербургским клубом в рамках Премьер-лиги за последние несколько лет. В прошлый раз «Динамо» уступало «Зениту» с разницей в три и более мячей аж в октябре 2021 года, когда встреча завершилась со счетом 1:4.
Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», в активе которого 12 очков. «Зенит» с 9 баллами занимает вторую строчку, а «Динамо» с 4 очками расположилось на десятой позиции.
В рамках пятого тура чемпионата обе команды проведут свои матчи 23 августа. «Динамо» на домашней арене примет столичную «Родину», а «Зенит» отправится в Москву на дерби со «Спартаком», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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