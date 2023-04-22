Взрывоопасная ситуация. После эвакуации из-за бомбы жителей Белгорода вернули в дома

В Белгороде 20 апреля прогремели взрывы на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина, а также у дома на улице Шаландина.

«Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает ... И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Сход боеприпаса во время полета Су-34 над Белгородом произошел из-за человеческого фактора, заявил бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, ошибку совершили либо пилот, либо обслуживание на земле.

«Здесь сработал человеческий фактор. Технически, если летчик ничего не делает вообще, то это и не происходит. Это чья-то ошибка: либо обслуживания на земле, либо неправильные действия пилота. Это как если у вас дома лежит пистолет, и вдруг он выстрелил сам по себе… Такого не бывает. Если часто таскать боеприпасы под крылом, то рано или поздно такое случается, потому что ошибки неизбежны. В свое время американцы вообще потеряли водородную бомбу», - сказал Лукашевич.