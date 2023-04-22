Взрывоопасная ситуация. После эвакуации из-за бомбы жителей Белгорода вернули в дома
В Белгороде из-за нештатного схода авиаснаряда ВКС и неразорвавшейся бомбы ввели ЧС и эвакуировали жителей. Саперы вывезли снаряд из жилого сектора, люди вернулись в дома.
В середине субботы, 22 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей областного центра начали возвращать в дома после обнаружения авиабомбы.
«Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Жителей эвакуировали после введения режима ЧС регионального уровня из-за обнаружения взрывоопасного предмета, сообщил глава МЧС по Белгородской области.
В радиусе 200 метров от обнаруженного предмета эвакуировали 17 многоквартирных домов, которые населяют больше 3 тысяч человек. Для этого задействовали 90 автобусов. Людей готовы были принять в пунктах временного размещения.
По данным Telegram-канала Baza, обнаруженная авиабомба в Белгороде оказалась под землей.
«По предварительной информации, снаряд ФАБ-500 залетел вглубь на семь метров», - сообщало издание.
Вес бомбы ФАБ-500 составляет полтонны и несет порядка 300 кг взрывчатки, уточнили журналисты. Снаряд обнаружили после нештатного схода боеприпаса при полете самолета Су-34 ВКС над Белгородом. Так объяснили инцидент в Минобороны РФ.
В Белгороде 20 апреля прогремели взрывы на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина, а также у дома на улице Шаландина.
«Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает ... И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Сход боеприпаса во время полета Су-34 над Белгородом произошел из-за человеческого фактора, заявил бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, ошибку совершили либо пилот, либо обслуживание на земле.
«Здесь сработал человеческий фактор. Технически, если летчик ничего не делает вообще, то это и не происходит. Это чья-то ошибка: либо обслуживания на земле, либо неправильные действия пилота. Это как если у вас дома лежит пистолет, и вдруг он выстрелил сам по себе… Такого не бывает. Если часто таскать боеприпасы под крылом, то рано или поздно такое случается, потому что ошибки неизбежны. В свое время американцы вообще потеряли водородную бомбу», - сказал Лукашевич.
После взрыва белгородские власти продолжают восстановление от последствий взрыва, прогремевшего в городе вечером 20 апреля после схода авиаснаряда ВКС. Об этом еще утром в субботу сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Дорожное полотно восстанавливается, движение организовано по временной схеме, к понедельнику работы должны быть завершены. Два человека, которые пострадали, находятся в больницах под наблюдением врачей, жизни ничего не угрожает», — написал глава области в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, основную часть жителей пострадавшего от ЧП дома на улице Шаландина расселили, белгородцы находятся у своих близких или проживают в гостинице. Саперы ведут поиски взрывоопасных предметов вокруг здания, затем строители приступят к восстановительным работам.
«Из областного бюджета выделим деньги на капитальный ремонт этого дома. Я надеюсь, что во вторник строители приступят уже к этим работам», — подчеркнул губернатор.
Бомбу ФАБ-500 в субботу после завершения работы специалистов подняли автокраном и вывезли на полигон. Пострадавших нет.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал информацию о мощном взрыве в городе. Он прибыл на место, где образовалась воронка. По его словам, всем жителям пострадавших домов предложено временное размещение в гостинице, сообщает «Радиоточка НСН».
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