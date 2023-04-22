В Белгороде эвакуируют более 3 тысяч человек из-за взрывоопасного предмета
22 апреля 202313:09
В Белгороде на месте взрыва российского снаряда сапёры нашли взрывоопасный предмет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в радиусе 200 метров от обнаруженного предмета эвакуируют 17 многоквартирных домов, которые населяю больше 3 тысяч человек. За ними выехали 90 автобусов. Людей поселят в пунктах временного размещения.
Гладков отметил, что для обезвреживания снаряда взрывотехники перевезли его на полигон.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о сходе авиабомбы ВКС над Белгородом, передает «Радиоточка НСН».
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22 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru