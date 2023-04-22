В Белгороде эвакуируют более 3 тысяч человек из-за взрывоопасного предмета

В Белгороде на месте взрыва российского снаряда сапёры нашли взрывоопасный предмет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков рассказал о восстановительных работах после взрыва в Белгороде

По его словам, в радиусе 200 метров от обнаруженного предмета эвакуируют 17 многоквартирных домов, которые населяю больше 3 тысяч человек. За ними выехали 90 автобусов. Людей поселят в пунктах временного размещения.

Гладков отметил, что для обезвреживания снаряда взрывотехники перевезли его на полигон.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о сходе авиабомбы ВКС над Белгородом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ЭвакуацияГубернаторБомбаБелгород

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