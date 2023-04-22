В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня

По его словам, предмет будет поднят автокраном и вывезен на полигон после того, как специалисты закончат работу. Отмечается, что по экспертной оценке, найденный боеприпас не взрывоопасен.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде на месте взрыва российского снаряда сапёры нашли взрывоопасный предмет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о сходе авиабомбы ВКС над Белгородом, передает «Радиоточка НСН».

