В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня

Режим ЧС регионального уровня ввели в Белгородской области после обнаружения взрывоопасного предмета, сообщил глава МЧС по региону.

Гладков рассказал о восстановительных работах после взрыва в Белгороде

По его словам, предмет будет поднят автокраном и вывезен на полигон после того, как специалисты закончат работу. Отмечается, что по экспертной оценке, найденный боеприпас не взрывоопасен.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде на месте взрыва российского снаряда сапёры нашли взрывоопасный предмет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о сходе авиабомбы ВКС над Белгородом, передает «Радиоточка НСН».

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