В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня
Режим ЧС регионального уровня ввели в Белгородской области после обнаружения взрывоопасного предмета, сообщил глава МЧС по региону.
По его словам, предмет будет поднят автокраном и вывезен на полигон после того, как специалисты закончат работу. Отмечается, что по экспертной оценке, найденный боеприпас не взрывоопасен.
Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде на месте взрыва российского снаряда сапёры нашли взрывоопасный предмет.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о сходе авиабомбы ВКС над Белгородом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru