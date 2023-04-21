Минобороны сообщило о сходе авиабомбы ВКС над Белгородом
20 апреля 202323:59
При полете самолета Су-34 ВКС над Белгородом произошел нештатный сход боеприпаса, заявили в Минобороны РФ.
В результате взрыва жертв нет. Повреждены жилые дома. Проводится расследование, заявили в военном ведомстве.
Взрыв в Белгороде произошел вечером 20 апреля. На одной из улиц образовалась воронка радиусом около 20 метров.
Взрывная волна задела несколько припаркованных автомобилей.
«Радиоточка НСН» публикует кадры с места взрыва.
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru