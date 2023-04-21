Минобороны сообщило о сходе авиабомбы ВКС над Белгородом

При полете самолета Су-34 ВКС над Белгородом произошел нештатный сход боеприпаса, заявили в Минобороны РФ.

СМИ сообщили о мощном взрыве в Белгороде

В результате взрыва жертв нет. Повреждены жилые дома. Проводится расследование, заявили в военном ведомстве.

Взрыв в Белгороде произошел вечером 20 апреля. На одной из улиц образовалась воронка радиусом около 20 метров.

Взрывная волна задела несколько припаркованных автомобилей.

«Радиоточка НСН» публикует кадры с места взрыва.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПроисшествиеБелгород

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