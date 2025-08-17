Опубликовано письмо жены Трампа для Путина, в котором она просит о защите детей

По данным телеканала, в нем первая леди пишет о том, что «каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности вдали от тревог». По ее словам, задача глав государств — поддерживать надежду будущего поколения и заботиться не только о благополучии, но и о достойном мире для всех.

Трамп указала, что «каждое новое поколение начинает свою жизнь с чистотой — невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии».

«Защищая невинность детей, вы будете служить не только России — вы будете служить человечеству. Такая смелая идея преодолевает любые человеческие разделения, и вы, господин Путин, способны воплотить это видение одним росчерком пера», — отметила супруга главы Белого дома.

Трамп лично передал письмо Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

