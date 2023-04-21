«Человеческий фактор»: Авиаконструктор назвал причины схода боеприпаса Су-34

Если часто носить боеприпасы под крылом самолета, то рано или поздно случится непредвиденная ситуация, ошибки неизбежны, отметил в эфире НСН Вадим Лукашевич.

Сход боеприпаса во время полета Су-34 над Белгородом произошел из-за человеческого фактора, заявил бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью НСН. По его словам, ошибку совершили либо пилот, либо обслуживание на земле.

Накануне Минобороны РФ назвало причиной разрушений в Белгороде «нештатный сход авиационного боеприпаса» во время полета самолета Су-34 над городом. В результате взрыва в Белгороде пострадали две женщины, повредило автомобили и несколько квартир в ближайшем доме, а на перекрестке образовалась огромная воронка. Вадим Лукашевич отметил, что сам по себе боеприпас не мог упасть.

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«Здесь сработал человеческий фактор. Технически, если летчик ничего не делает вообще, то это и не происходит. Это чья-то ошибка: либо обслуживания на земле, либо неправильные действия пилота. Это как если у вас дома лежит пистолет, и вдруг он выстрелил сам по себе… Такого не бывает. Если часто таскать боеприпасы под крылом, то рано или поздно такое случается, потому что ошибки неизбежны. В свое время американцы вообще потеряли водородную бомбу», - сказал Лукашевич.

Он отметил, что могли сыграть и такие технические факторы, как изношенность техники. Однако Лукашевич напомнил, что Су-34 – это самый «свежий» самолет из тех, которые используются сейчас.

«Если мы берем технические факторы, то это изношенность техники, интенсивность ее использования. Когда ее используют интенсивно, то она быстрее изнашивается. С другой стороны, вероятность ошибок больше. Су-34 – это самый свежий самолет из используемых сейчас. Это замена Су-24, который тоже еще летает», - резюмировал Лукашевич.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал информацию о мощном взрыве в городе. Он прибыл на место, где образовалась воронка. По его словам, всем жителям пострадавших домов предложено временное размещение в гостинице, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:РоссияСамолётСу-34

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