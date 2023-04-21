«Человеческий фактор»: Авиаконструктор назвал причины схода боеприпаса Су-34

Сход боеприпаса во время полета Су-34 над Белгородом произошел из-за человеческого фактора, заявил бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью НСН. По его словам, ошибку совершили либо пилот, либо обслуживание на земле.

Накануне Минобороны РФ назвало причиной разрушений в Белгороде «нештатный сход авиационного боеприпаса» во время полета самолета Су-34 над городом. В результате взрыва в Белгороде пострадали две женщины, повредило автомобили и несколько квартир в ближайшем доме, а на перекрестке образовалась огромная воронка. Вадим Лукашевич отметил, что сам по себе боеприпас не мог упасть.