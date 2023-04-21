«Человеческий фактор»: Авиаконструктор назвал причины схода боеприпаса Су-34
Если часто носить боеприпасы под крылом самолета, то рано или поздно случится непредвиденная ситуация, ошибки неизбежны, отметил в эфире НСН Вадим Лукашевич.
Сход боеприпаса во время полета Су-34 над Белгородом произошел из-за человеческого фактора, заявил бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в интервью НСН. По его словам, ошибку совершили либо пилот, либо обслуживание на земле.
Накануне Минобороны РФ назвало причиной разрушений в Белгороде «нештатный сход авиационного боеприпаса» во время полета самолета Су-34 над городом. В результате взрыва в Белгороде пострадали две женщины, повредило автомобили и несколько квартир в ближайшем доме, а на перекрестке образовалась огромная воронка. Вадим Лукашевич отметил, что сам по себе боеприпас не мог упасть.
«Здесь сработал человеческий фактор. Технически, если летчик ничего не делает вообще, то это и не происходит. Это чья-то ошибка: либо обслуживания на земле, либо неправильные действия пилота. Это как если у вас дома лежит пистолет, и вдруг он выстрелил сам по себе… Такого не бывает. Если часто таскать боеприпасы под крылом, то рано или поздно такое случается, потому что ошибки неизбежны. В свое время американцы вообще потеряли водородную бомбу», - сказал Лукашевич.
Он отметил, что могли сыграть и такие технические факторы, как изношенность техники. Однако Лукашевич напомнил, что Су-34 – это самый «свежий» самолет из тех, которые используются сейчас.
«Если мы берем технические факторы, то это изношенность техники, интенсивность ее использования. Когда ее используют интенсивно, то она быстрее изнашивается. С другой стороны, вероятность ошибок больше. Су-34 – это самый свежий самолет из используемых сейчас. Это замена Су-24, который тоже еще летает», - резюмировал Лукашевич.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал информацию о мощном взрыве в городе. Он прибыл на место, где образовалась воронка. По его словам, всем жителям пострадавших домов предложено временное размещение в гостинице, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- Новые регионы России получат более 400 млрд рублей из федерального бюджета
- Экс-футболист сборной России Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом»
- На Украине заявили о повреждении объекта стратегической инфраструктуры в Винницкой области
- В России разработали комплекс связи с искусственным интеллектом для Су-57
- Twitter откажется от пометки «финансируемый правительством» в аккаунтах СМИ
- ВТБ начал оформлять «кредиты-малыши» на небольшие суммы
- Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трех
- Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь пропало из App Store
- СМИ: Украина не спешит использовать транзит через Польшу для экспорта продукции
- Советник Пушилина заявил о взятии в котел группировки ВСУ в Артемовске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru