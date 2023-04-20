СМИ сообщили о мощном взрыве в Белгороде

По предварительным данным, удар пришелся по улице Ватутина. Очевидцы сообщили об огромной воронке на перекрестке с улицей Губкина.

На месте работают спасатели. Сотрудники правоохранительных органов оцепили участок.

По данным Telegram-канала Baza, в результате взрыва повреждена часть дома на улице Шаландина. В одной из квартир обнаружили осколки снаряда. Дом эвакуировали.

В результате удара припаркованный поблизости автомобиль закинуло на крышу супермаркета. Сообщений о пострадавших не поступало.

Беспилотник ВСУ накануне пытался атаковать электростанцию под Белгородом. Силы ПВО сбили летательный аппарат, передает «Радиоточка НСН».

