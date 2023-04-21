Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трех

Накануне в городе прогремели взрывы на перекрестке проспекта Ватутина и улицы Губкина, а также у дома на улице Шаландина. Сообщалось о двух пострадавших, напоминает Ura.ru. Как сообщили в Минобороны, причиной ЧП стал нештатный сход боеприпаса при полете истребителя Су-34, пишет РИА ФАН.

«Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает ... И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что погибших нет.

Кроме того, губернатор сообщил о расселении трехподъездного пятиэтажного дома, рядом с которым произошел взрыв. Жильцы уехали к родственникам или разместились в гостинице.

