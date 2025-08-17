Вашингтон отверг обвинения в небезопасности из-за забытых в отеле бумаг Госдепа
Американский власти отвергли обвинения Национального общественного радио (NPR) США в том, что из-за обнаружения забытых в отеле Анкориджа документов, которые, как предполагается, принадлежали американскому Госдепу, были нарушены нормы безопасности, сообщает телеканал ABC.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала смешным, что «NPR публикует несколько страниц обеденного меню, называя это «нарушением норм безопасности». По ее словам, благодаря усилиям президента США такие СМИ больше не финансируются из средств налогоплательщиков.
Ранее гости отеля Captain Cook в Анкоридже обнаружили документы с маркировкой Госдепартамента. Их нашли в принтере гостиницы. В бумагах, среди прочего, упоминается подарок американского лидера Дональда Трампа для президента России Владимира Путина.
Ранее стало известно, что американские журналисты получили в подарок от российских коллег бутылку водки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
