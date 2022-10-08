Взрыв на Крымском мосту. Что известно?

Реакция власти

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с инцидентом на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава правительственной комиссии, которую после теракта на Крымском мосту по поручению президента России Владимира Путина сформировал премьер Правительства РФ Михаил Мишустин, вылетает на полуостров. На месте планируется решить, как максимально быстро восстановить сооружение. Об этом вице-премьер написал в своем Telegram-канале.

«В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу», - написал Хуснуллин.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Прогнозов пока нет», — рассказал представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Следственный комитет России возбудил уголовное вело в связи с подрывом грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства в субботу, 8 октября.

На место происшествия направились специалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Следователи выяснят обстоятельства произошедшего, а также установят лиц, причастных к совершению теракта.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сразу, как только закончатся следственные действия, начнет работать правительственная комиссия. Он также участвует в ее деятельности.

«Хочу заверить крымчан, что Республика Крым полностью обеспечена топливом и продовольствием. Запасов топлива у нас более чем на месяц, продовольствия – более чем на два месяца. Никаких рисков в этой части нет, так же, как и причин для ажиотажа», - успокоил он жителей и туристов в своем Telegram-канале.