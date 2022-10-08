Взрыв на Крымском мосту. Что известно?
Утром в субботу на Крымском мосту произошел взрыв, который обрушил часть полотна строения и заблокировал движение по автомобильной и железнодорожной дорогам, проходящим по мосту. Правительственная комиссия должна решить, как максимально быстро восстановить Крымский мост.
По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), на Крымском мосту взорвался грузовик.
«Сегодня в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста», — приводит сообщение РБК.
По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.
Пожар стоящего на Крымском мосту состава с дизельным топливом потушен, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России. По его словам, в тушении задействованы 250 человек, 70 единиц техники.
Реакция власти
Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с инцидентом на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Глава правительственной комиссии, которую после теракта на Крымском мосту по поручению президента России Владимира Путина сформировал премьер Правительства РФ Михаил Мишустин, вылетает на полуостров. На месте планируется решить, как максимально быстро восстановить сооружение. Об этом вице-премьер написал в своем Telegram-канале.
«В ближайшие часы вылетаю в Крым. Лично осмотрю повреждения моста. Будем на месте принимать решения, как в максимально короткие сроки восстановить его работу», - написал Хуснуллин.
Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Прогнозов пока нет», — рассказал представитель Кремля в беседе с РИА Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное вело в связи с подрывом грузового автомобиля на Крымском мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства в субботу, 8 октября.
На место происшествия направились специалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Следователи выяснят обстоятельства произошедшего, а также установят лиц, причастных к совершению теракта.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сразу, как только закончатся следственные действия, начнет работать правительственная комиссия. Он также участвует в ее деятельности.
«Хочу заверить крымчан, что Республика Крым полностью обеспечена топливом и продовольствием. Запасов топлива у нас более чем на месяц, продовольствия – более чем на два месяца. Никаких рисков в этой части нет, так же, как и причин для ажиотажа», - успокоил он жителей и туристов в своем Telegram-канале.
Ситуация на полуострове с жителями и туристами в Крыму
По данным Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), в Крыму в настоящее время находится свыше 50 тысяч туристов, передает ТАСС. Еще несколько тысяч туристов должны были выехать с полуострова в ближайшие дни.
Главы Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «железнодорожное пассажирское движение через Крымский мост временно приостановлено». Также закрыто и автомобильное.
В связи с этим он обратился к отельерам и руководителям санаториев с просьбой продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения.
«Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник», - пообещал он.
РЖД приостановила продажу билетов на поезда, следующие в Крым и из него. Также 8 октября прекращены автобусные рейсы из Крыма на материковую часть страны.
Вернуть деньги за купленные билеты на поезд в Крым и из него можно без удержания сборов, сообщает оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс».
Чтобы обеспечить логистику и транспортное сообщение с полуостровом, Минтранс республики пытается возобновить работу керченской паромной переправы. Планируется, что будут действовать четыре парома. Однако, в оперштабе Кубани заявляют, что из-за штормовой погоды на море она еще не работает.
Советник главы полуострова Олег Крючков заверил, что сухопутный коридор в Крым обеспечивается через другие регионы.
По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в Крыму будут контролировать цены на продукты и топливо - чтобы их не завышали, сообщает пресс-служба ведомства.
«По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратуры Республики Крым и города Севастополя обеспечат надзор за недопущением повышения цен производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю), а также стоимости востребованной продовольственной продукции и топлива», - говорится в сообщении.
Украина и Запад
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за взрыв на Крымском мосту.
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине», - написал Подоляк в Twitter.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал поздравил украинский спецназ после взрыва на Крымском мосту.
«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией» - сообщил Рейнсал изданию Delfi.
Депутат польского сейма от фракции левых Роберт Бедронь назвал «бальзамом на сердце» новости о подрыве Крымского моста.
По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, реакция Украины на инцидент на мосту в Крым говорит о террористической сущности киевского режима.
«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», - написала она своем Telegram-канале.
Версии
Сотрудники спецслужб выясняют, как взорвавшийся на Крымском мосту грузовик, смог туда проехать. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Дело в том, что на въезде на Крымский мост расположены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса России, которые просвечивает все транспортные средства», — отметил источник.
Он считает, что в связи с инцидентом появляются вопросы к дежурной смене, которая пропустила грузовик, предположительно, начиненный взрывчаткой, на мост в Крым, а также к состоянию оборудования.
Telegram-канал Mash показал видео с фурой, которая предположительно взорвалась на Крымском мосту. Грузовик довольно формально досматривали на посту ГИБДД при въезде на мост.
В ролике видно, как постовые заглядывают быстро в прицеп и отходят: ничего подозрительного не обнаружили и пропустили фуру.
Власти официально не подтверждали данные Mash о грузовике и его досмотре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По мнению генерал-майора ФСБ России в отставке Александра Михайлова, подрыв грузовика на мосту в Крым могли совершить дистанционно
«Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил», - заявил он РИА Новости.
Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова, сооружение стало самым протяженным в России. Его строительство завершилось 15 мая 2018 года. В том же месяца началось автомобильное движение, а в конце 2019 – железнодорожное.
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