Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на переправе, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета. Отмечается, что арка над сухопутной частью моста не повреждена. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств», — цитирует Пескова ТАСС.

По словам представителя Кремля, Мишустину было поручено сформировать правительственную комиссию, в состав которой войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ и МВД. Куренков и Савельев выехали на место ЧП.

