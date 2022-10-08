Путин поручил создать правкомиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с инцидентом на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на переправе, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета. Отмечается, что арка над сухопутной частью моста не повреждена. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств», — цитирует Пескова ТАСС.
По словам представителя Кремля, Мишустину было поручено сформировать правительственную комиссию, в состав которой войдут главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ и МВД. Куренков и Савельев выехали на место ЧП.
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