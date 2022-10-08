Песков: Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет
Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Прогнозов пока нет», — рассказал представитель Кремля в беседе с РИА Новости.
В субботу Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным, никто не пострадал.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов отмечал, что к ЧП причастны «украинские вандалы». Спикер пообещал, что переправа будет оперативно восстановлена.
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