Путин поделился восторгом после железнодорожной поездки по Крымскому мосту

Российский лидер Владимир Путин поделился впечатлениями от поездки в поезде по Крымскому мосту. Президент отметил, что испытал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом», сообщает РИА «Новости».

По мнению главы государства, мост через Керченский пролив при правильном обслуживании может простоять века. Путин напомнил, что при возведении самого протяженного моста в России использовались и самые передовые технологии.

Президент отметил, что ранее предпринимались три попытки построить мост через Керченский пролив, которые оказались безуспешны. Слаженная работа людей и современные технологии, по словам Путина, позволили осуществить замысел.

Напомним, запуск первых поездов по Крымскому мосту состоялся 23 декабря.

Как заявил НСН режиссер Карен Шахназаров, Крымский мост - «это, конечно, огромное достижение наших инженеров и рабочих».

