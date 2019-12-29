Путин поделился восторгом после железнодорожной поездки по Крымскому мосту
Российский лидер Владимир Путин поделился впечатлениями от поездки в поезде по Крымскому мосту. Президент отметил, что испытал «чувство восторга и удовлетворения за проделанную работу с хорошим результатом», сообщает РИА «Новости».
По мнению главы государства, мост через Керченский пролив при правильном обслуживании может простоять века. Путин напомнил, что при возведении самого протяженного моста в России использовались и самые передовые технологии.
Президент отметил, что ранее предпринимались три попытки построить мост через Керченский пролив, которые оказались безуспешны. Слаженная работа людей и современные технологии, по словам Путина, позволили осуществить замысел.
Напомним, запуск первых поездов по Крымскому мосту состоялся 23 декабря.
Как заявил НСН режиссер Карен Шахназаров, Крымский мост - «это, конечно, огромное достижение наших инженеров и рабочих».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты
- Павловский раскритиковал Жириновского за идею с должностью вице-президента
- СК РФ расследует дело о гибели детей в пожаре под Иркутском
- Названо число пленных, которых обменяли Донбасс и Украина
- Козак рассказал о российском ответе на санкции США против «Северного потока — 2»