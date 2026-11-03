СМИ: Иран пригрозил атаковать военные базы США в Европе
Тегеран пригрозил ударами по американским военным базам в Европе, сообщает The Times.
По данным издания, это произойдет, если США возобновят атаки на Иран. Под удар могут попасть американские военные объекты в Великобритании, Германии, Италии и Португалии. Также Иран может нарушить работу подводных интернет-кабелей.
Для атак на объекты США в Европе Тегеран может задействовать свои группировки и преступные сети.
Ранее верховный лидер Ирана распорядился мирно урегулировать конфликт с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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