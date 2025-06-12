СМИ: Число жертв крушения Boeing в Индии превысило 310 человек
Число погибших в результате крушения пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии превысило 310 человек. Об этом сообщает газета New Indian Express.
Катастрофа произошла вскоре после вылета воздушного судна из аэропорта города Ахмедабад.
Лайнер выполнял рейс в Лондон и потерпел крушение на территории общежития медицинского колледжа. На борту находились 242 человека.
Среди погибших — как пассажиры и члены экипажа, так и люди, находившиеся на земле в момент падения. Ранее сообщалось о 290 жертвах, однако число подтвержденных погибших продолжает расти по мере проведения спасательной операции и разбора завалов, передает «Радиоточка НСН».
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