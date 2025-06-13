В Индии на месте крушения Boeing 787 извлекли тела 265 погибших

Жертвами авиакатастрофы в индийском городе Ахмедабад к настоящему времени стали уже 317 человек

Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена после DDoS-атаки

В Информационном центре по профилактике и лечению вирусных инфекций заявили, что не может быть аллергии на солнце

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра в пятницу и субботу