В Индии на месте крушения Boeing 787 извлекли тела 265 погибших

В Индии не менее 265 тел погибших при крушении самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India доставлены в центральную больницу города Ахмедабад, заявил представитель полиции Канан Десаи.

В Индии нашли двух выживших после крушения самолета

Количество жертв крушения Boeing в Индии превысило 310 человек. Катастрофа произошла вскоре после вылета воздушного судна из аэропорта города Ахмедабад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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