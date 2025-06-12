В Boeing сделали заявление после авиакатастрофы в Индии

В документе говорится, что производитель самолётов готов оказать авиаперевозчику всю необходимую поддержку.

«Наши мысли с пассажирами, экипажем, спасателями и всеми пострадавшими», - отметили в Boeing.

Следовавший в Лондон самолёт авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня в индийском Ахмадабаде через несколько минут после взлёта. По данным местной полиции, все, кто был на борту, «вероятно, погибли», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

