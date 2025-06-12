В Boeing сделали заявление после авиакатастрофы в Индии
Boeing находится в постоянном контакте с авиакомпанией Air India относительно потерпевшего крушение рейса 171. Об этом говорится в заявлении компании.
В документе говорится, что производитель самолётов готов оказать авиаперевозчику всю необходимую поддержку.
«Наши мысли с пассажирами, экипажем, спасателями и всеми пострадавшими», - отметили в Boeing.
Следовавший в Лондон самолёт авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня в индийском Ахмадабаде через несколько минут после взлёта. По данным местной полиции, все, кто был на борту, «вероятно, погибли», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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