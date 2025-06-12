При обрушении горной породы в Якутии погиб один человек

ОБРУШЕНИЕ ПОРОДЫ В ЯКУТИИ

В Якутии утром 12 июня примерно в 11:00 часов по местному времени (около 05:00 утра по Москве) произошло обрушение горной породы на руднике «Сарылах». В пресс-службе МЧС России по республике сообщили, что под завалами оказались два человека. Отмечалось, что задымленности и запыленности в руднике не было.

Известно, что инцидент произошел во время проведения очистных работ на отметке 286 м. В момент аварии на горизонте находились 25 человек.

В связи с произошедшим работу рудника приостановили для выяснения причины происшествия. На месте ЧП работает военизированный горноспасательный отряд (ВГСО) в составе 17 человек и трех единиц техники.