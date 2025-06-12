При обрушении горной породы в Якутии погиб один человек
В результате ЧП еще один человек получил травмы. Его госпитализировали в медучреждение.
12 июня в Якутии на руднике «Сарылах» обрушилась горная порода. Под завалами оказались два человека. Сотрудники МЧС провели спасательную операцию. Позже стало известно, что один из горняков погиб, второй мужчина получил травмы. При этом данная ситуация не единственная в России за последние дни.
ОБРУШЕНИЕ ПОРОДЫ В ЯКУТИИ
В Якутии утром 12 июня примерно в 11:00 часов по местному времени (около 05:00 утра по Москве) произошло обрушение горной породы на руднике «Сарылах». В пресс-службе МЧС России по республике сообщили, что под завалами оказались два человека. Отмечалось, что задымленности и запыленности в руднике не было.
Известно, что инцидент произошел во время проведения очистных работ на отметке 286 м. В момент аварии на горизонте находились 25 человек.
В связи с произошедшим работу рудника приостановили для выяснения причины происшествия. На месте ЧП работает военизированный горноспасательный отряд (ВГСО) в составе 17 человек и трех единиц техники.
Рудник «Сарылах» расположен в 65 км от административного центра Оймяконского района поселка Усть-Нера. Разработка месторождения сурьмы началась там в 1972 году. В 1975 году построили Сарылахский ГОК. На месторождении также обнаружены серебро, золото и прочие минералы.
АО «Сарылах-Сурьма» входит в группу компаний «ГеоПроМайнинг». Фирма является единственным в России предприятием, которое специализируется на добыче и переработке золотосурьмяной руды. На официальном сайте компании указано, что на Сарылахской обогатительной фабрике руды обогащаются до концентрата сурьмянистого с содержанием металлической сурьмы 60%.
ПОГИБШИЙ И ПОСТРАДАВШИЙ
Позже стало известно, что один из находившихся под завалами горняков погиб. Спасателям удалось извлечь его тело.
По данным регионального ГУМЧС России, второй мужчина получил травмы. Его госпитализировали в ЦРБ поселка Усть-Нера Оймяконского района. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха.
При этом ЧП в Якутии — не первый случай обрушения на рудниках за последнее время. Так, 11 июня в ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в «Комсомольском» Заполярного филиала «Норникеля» погиб один рабочий.
«Около 19:00 часов (15:00 по Москве – прим. НСН) в следственные органы поступило сообщение о гибели рабочего на руднике "Комсомольский" ЗФ ПАО ГМК "Норильский никель". По данному факту следственным отделом по городу Норильску ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка», - рассказали накануне в ведомстве.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Воркуте из-за аварийной ситуации на шахте «Комсомольская» эвакуировали свыше 100 горняков.
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