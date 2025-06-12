Очевидец рассказал о крушении Boeing в Индии

Пассажир рейса авиакомпании Air India, потерпевшего крушение в индийском штате Гуджарат, сообщил, что авиалайнер упал всего через полминуты после вылета. Об этом выживший гражданин Великобритании Вишваш Рамеш рассказал в интервью изданию Hindustan Times.

По его словам, сразу после взлета из аэропорта Ахмедабада раздался резкий звук, после чего самолет рухнул. Рамеш отметил, что все произошло стремительно, и когда он пришел в себя, оказался среди тел и обломков. По его рассказу, кто-то из спасателей помог ему выбраться и доставил в больницу.

СМИ: Число жертв крушения Boeing в Индии превысило 310 человек

Мужчина находился в Индии с кратким визитом к родственникам и возвращался в Лондон вместе со своим 45-летним братом Аджаем Рамешем.

Пассажирский Boeing 787 Dreamliner разбился утром в четверг вскоре после вылета. По данным авиаперевозчика, на борту находились 242 человека, включая экипаж из 12 человек. Самолет рухнул на территорию общежития медицинского колледжа, расположенного недалеко от аэропорта, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИндияКрушение Boeing

Горячие новости

Все новости

партнеры