Второе ЧП за неделю: В горах Бурятии на туристов сошла лавина
До этого при спуске с горы Мунку-Сардык погибли три человека.
В Бурятии вновь начали поиски незарегистрированной группы туристов, попавшей накануне под лавину на горе Мунку-Сардык. Троим путешественникам удалось спастись, еще один погиб. О состоянии и местоположении оставшихся пока неизвестно. Между тем, это уже второе ЧП на маршруте на горе Мунку-Сардык за неделю.
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОИСКОВ
25 апреля в Бурятии возобновили поиск попавших под лавину туристов. Перед этим работы по поиску путешественников на горе Мунку-Сардык были отложены до наступления светлого времени суток из-за метеоусловий и сложного рельефа.
«Поисково-спасательные работы на перевале "26-го партийного съезда" на горе Мунку-Сардык в Бурятии возобновлены. Группа из 15 спасателей выдвинулась к месту схода снежной массы для поиска еще трех туристов», - говорится в канале регионального главка МЧС России в «Максе».
До этого стало известно, что трое туристов смогли самостоятельно выбраться из-под лавины. РИА Новости писало, что мужчин доставили в Тункинскую районную больницу. После осмотра одного из них госпитализировали, еще двоих перевели на амбулаторное лечение.
Кроме того, было найдено тело одного участника туристической группы. Его уже извлекли из-под завалов. По данным ГО и ЧС республики, туристы прибыли в Бурятию из Иркутской области. Согласно информации источника, погибшей оказалась женщина 1984 года рождения, пишет RT.
По словам члена Федерации альпинизма России, руководителя горного клуба Сергея Зурбулаева, горы, даже с минимальной категорией сложности, остаются крайне опасным местом.
«Любое обстоятельство может привести к плачевным исходам: плохая физподготовка, недостаток экипировки, резкая смена погоды… Сейчас на Мунку-Сардык люди ходят, словно на тропу здоровья, что, на мой взгляд, отвратительно. Даже я, опытный альпинист, не горю желанием подняться туда, ведь осознаю все риски — это высочайшая точка Восточного Саяна. Что касается лавины — опытный инструктор зрительно должен уметь определить лавиноопасный склон и вовремя увести оттуда людей», - заметил в разговоре с изданием «IRK.KP.RU» инструктор с 16-летни стажем.
СХОД ЛАВИНЫ
24 апреля на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык в Бурятии на группу туристов из семи человек сошла лавина. После этого трое путешественников смогли сообщить о ЧП по рации. В момент происшествия они находились в стороне. СМИ писали, что информация о ЧП поступила примерно в 12:30 по местному времени.
При этом остальные туристы, предположительно, оказались под снегом. Следственный комитет возбудил дело о небезопасных услугах.
Известно, что группа, совершавшая восхождение на горном узле к пику Конституции, не была зарегистрирована. Она отправилась на гору до наступления сезона. Обычно он открывается в мае, передает издание «IRK.KP.RU».
Личности всех членов группы удалось установить. Выяснилось, что в ней было двое гидов, пишет RT. По данным «Вur.aif.ru», маршрут группы из Иркутской области начался с ближайшего поселка Монды. Сообщалось, что туристы прибыли в базовый лагерь в местности «Стрелка» при слиянии Белого Иркута и Мугувека.
«Проверяется версия о том, что они воспользовались услугами гидов-инструкторов коммерческой организации, которая осуществляет деятельность на территории данного лагеря по размещению и обслуживанию туристов», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ республики.
НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ
Однако, это уже не первое ЧП в горах Бурятии за последнюю неделю. Так, 18 апреля на тот же маршрут вышла другая тургруппа в составе 15 человек из Красноярска. Путешественники двигались к мосту через реку Белый Иркут, затем мимо слияния рек Белый Иркут и Мугувек. Вернуться в лагерь отдыхающие из Красноярска должны были к полудню 22 апреля, пишет «IRK.KP.RU».
Однако известно, что за день до этого две женщины и мужчина отстали от остальных. Позже их тела были найдены выше по склону. Сообщалось, что в тот день ветер был такой силы, что встать в полный рост было невозможно. В ночь на вторник 21 апреля несколько туристов добрались до дороги и оставили в кафе записку о гибели троих альпинистов.
«На туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе, по предварительным данным, погибли три человека от переохлаждения», - сообщили в МЧС.
При этом в ведомстве уточнили, что тогда тургруппа была зарегистрирована. Тела погибших уже спустили с горы, остальные вернулись самостоятельно.
СМИ писали, что среди погибших был 43-летний мужчина и две женщины — 41 год и 43. Одна из них сама руководила туристическим агентством из Красноярска, это была не первая ее поездка. Известно, что всех организаторов тура: директора фирмы, его заместителя и инструктора — арестовали на два месяца.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что россиянам могут запретить самостоятельное восхождение на сложные вершины.
Горячие новости
- Второе ЧП за неделю: В горах Бурятии на туристов сошла лавина
- Володин прибыл в Северную Корею с рабочим визитом
- Колумбийский велогонщик умер через несколько дней после падения в гонке
- Адвокат Чанышев допустил, что Дурова могут заочно арестовать в РФ
- Над Россией уничтожили 127 украинских дронов
- Телеграм: Сложная «Дружба» и демарш болгар
- В Челябинской области пресекли попытку атаки БПЛА на объект инфраструктуры
- После атаки БПЛА на Екатеринбург к медикам обратились шесть человек
- На внешней стороне МКАД в Москве опрокинулся грузовик
- Мединский назвал применение ИИ в литературе данностью