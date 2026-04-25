Второе ЧП за неделю: В горах Бурятии на туристов сошла лавина

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОИСКОВ

25 апреля в Бурятии возобновили поиск попавших под лавину туристов. Перед этим работы по поиску путешественников на горе Мунку-Сардык были отложены до наступления светлого времени суток из-за метеоусловий и сложного рельефа.

«Поисково-спасательные работы на перевале "26-го партийного съезда" на горе Мунку-Сардык в Бурятии возобновлены. Группа из 15 спасателей выдвинулась к месту схода снежной массы для поиска еще трех туристов», - говорится в канале регионального главка МЧС России в «Максе».