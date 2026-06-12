Польша потребовала от ЕС оплату за все поставленное Украине оружие

Речь идет о 450 млн евро, которые Варшава рассчитывает получить из Европейского фонда мира. Спор начался вокруг 6,6 млрд евро, которые находятся в распоряжении Брюсселя после разблокировки средств Венгрией. ФРГ предлагает направить всю сумму Киеву, а не возвращать деньги национальным правительствам.

Польша и Словакия не поддерживают такой подход. «Эти деньги — наши деньги», — указал Томчик, который намерен бороться «за каждый евро». Отмечается, что сокращение компенсаций уменьшит финансирование польской армии.

Ранее стало известно, что Польша не отправит на Украину вооружение, приобретенное на средства кредитной программы Евросоюза SAFE, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

