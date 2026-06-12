Клишас рассказал, планируется ли в РФ мобилизация

Он указал, что не знает о подобных решениях. «Мы видим те оценки, которые дает президент ходу специальной военной операции. В первую очередь президент определяет цели и задачи специальной военной операции и дает оценки того, кто и насколько близок к решению этих задач», — указал парламентарий. «Необходимости в этом (в мобилизации), на мой взгляд, нет», — отметил Клишас.

Председатель комитета считает, что «цели специальной операции будут достигнуты».

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев опроверг, что Минобороны готовит мобилизацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

