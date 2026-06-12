Клишас рассказал, планируется ли в РФ мобилизация
Проведение новой мобилизации в России в настоящий момент не обсуждается, сообщил RTVI председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Он указал, что не знает о подобных решениях. «Мы видим те оценки, которые дает президент ходу специальной военной операции. В первую очередь президент определяет цели и задачи специальной военной операции и дает оценки того, кто и насколько близок к решению этих задач», — указал парламентарий. «Необходимости в этом (в мобилизации), на мой взгляд, нет», — отметил Клишас.
Председатель комитета считает, что «цели специальной операции будут достигнуты».
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев опроверг, что Минобороны готовит мобилизацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВЦИОМ: Россияне заявили о гордости за историю своей страны
- Клишас рассказал, планируется ли в РФ мобилизация
- Польша потребовала от ЕС оплату за все поставленное Украине оружие
- США стали крупнейшим в мире экспортёром нефти на фоне войны в Украине и Иране
- Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с экспортом продукции в Россию
- В Италии поддержали поэтапную отмену санкций против России
- Сборная Мексики обыграла команду ЮАР в матче открытия ЧМ
- СМИ: Командующий беспилотными войсками ВСУ пообещал изолировать Крым от РФ
- По делу «Русагро» в доход государства изъято имущество на 550 млрд рублей
- В результате удара по АЗС в Стародубе ранены семь человек