В Бурятии трое туристов самостоятельно выбрались из-под лавины
Трое найденных после схода лавины в Бурятии туристов смогли самостоятельно выбраться из-под нее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ГО и ЧС республики.
«Трое мужчин выбрались из-под лавины самостоятельно», — отметили в ведомстве.
Туристов доставили в Тункинскую районную больницу. После осмотра был госпитализирован один человек, двоих перевели на амбулаторное лечение. Уточняется, что мужчины приехали в Бурятию из Иркутской области.
Ранее стало известно о сходе снежной массы на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык в Бурятии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». На горном узле совершала восхождение незарегистрированная тургруппа из семи человек. После схода лавины трое туристов смогли сообщить о ЧП по рации, при этом под снегом, предположительно, оказались четыре человека. Позднее троих туристов обнаружили живыми с различными травмами, один человек погиб.
