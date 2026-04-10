Пропавшую на Камчатке группу туристов обнаружили спасатели: два человека погибли, пятеро получили обморожение. Изначально на маршрут выходили 9 человек, но во время перехода у них произошел конфликт. Руководительница экспедиции настаивала на изменении маршрута на более безопасный вариант, однако с ней согласился лишь один из туристов, сообщили РИА Новости. Отколовшаяся группа продолжила движение по более сложному треку и 7 апреля перестала выходить на связь. Максим Галайда назвал разделение в таких условиях опасным, однако признал, что возглавлявшая поход 22-летняя девушка, скорее всего, просто не смогла повлиять на большинство.

«Стоит руководитель и напротив семь человек, которые отказываются подчиняться, вот мы пойдем, и все тут. Она, как я понимаю, была опытная, сказала: «Пойдем назад», а они упираются, они считают себя опытнее, умнее и так далее. Отколовшаяся группа и многочисленнее была, и физически сильнее. Что ими руководило? Там у подножия домик, от него бывает в пургу отойти нельзя на пять метров, дорогу назад не найдешь. А наверху нет убежища, там все голое, нет даже камней крупных, за которыми можно прятаться от ветра. Там, если попал в несоответствующей одежде в пургу, то всё. Чтобы оттуда выбраться, нужно очень большое везение», — сказал гид.

При разделении группы снаряжение и спутниковые телефоны остались только у руководительницы, однако Галайда отметил, что пострадавших участников похода не спасла бы ни палатка, ни наличие связи.

«Одна палатка их все равно бы не спасла, если сильный ветер, если палатку неправильно окапывать, неправильно поставить, а там наверху еще и негде ставить. Ее надо правильно поставить, выровнять площадку, ставить вокруг стены кирпичей, следить, чтоб палатку не положило. Я не думаю, что они умели это делать. И даже если бы она им отдала телефон, что они могли бы сказать? "Мама, я умираю" — и все», — уверен Галайда.