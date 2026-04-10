Гид назвал главные ошибки туристов, которые привели к трагедии на Камчатке
Туристам ни в коем случае нельзя было разделяться, отколовшейся группе не помогли бы ни палатка, ни телефон из-за сложности рельефа, объяснил НСН Максим Галайда.
Отколовшаяся группа туристов на Камчатке сильно рисковала, продолжая маршрут. В разговоре с НСН инструктор спортивного туризма, гид-проводник Максим Галайда объяснил, что данный маршрут крайне сложен даже летом, а его прохождение требует опыта и хорошего знания местности.
Пропавшую на Камчатке группу туристов обнаружили спасатели: два человека погибли, пятеро получили обморожение. Изначально на маршрут выходили 9 человек, но во время перехода у них произошел конфликт. Руководительница экспедиции настаивала на изменении маршрута на более безопасный вариант, однако с ней согласился лишь один из туристов, сообщили РИА Новости. Отколовшаяся группа продолжила движение по более сложному треку и 7 апреля перестала выходить на связь. Максим Галайда назвал разделение в таких условиях опасным, однако признал, что возглавлявшая поход 22-летняя девушка, скорее всего, просто не смогла повлиять на большинство.
«Стоит руководитель и напротив семь человек, которые отказываются подчиняться, вот мы пойдем, и все тут. Она, как я понимаю, была опытная, сказала: «Пойдем назад», а они упираются, они считают себя опытнее, умнее и так далее. Отколовшаяся группа и многочисленнее была, и физически сильнее. Что ими руководило? Там у подножия домик, от него бывает в пургу отойти нельзя на пять метров, дорогу назад не найдешь. А наверху нет убежища, там все голое, нет даже камней крупных, за которыми можно прятаться от ветра. Там, если попал в несоответствующей одежде в пургу, то всё. Чтобы оттуда выбраться, нужно очень большое везение», — сказал гид.
При разделении группы снаряжение и спутниковые телефоны остались только у руководительницы, однако Галайда отметил, что пострадавших участников похода не спасла бы ни палатка, ни наличие связи.
«Одна палатка их все равно бы не спасла, если сильный ветер, если палатку неправильно окапывать, неправильно поставить, а там наверху еще и негде ставить. Ее надо правильно поставить, выровнять площадку, ставить вокруг стены кирпичей, следить, чтоб палатку не положило. Я не думаю, что они умели это делать. И даже если бы она им отдала телефон, что они могли бы сказать? "Мама, я умираю" — и все», — уверен Галайда.
Эксперт сообщил, что маршрут по среднегорью, по которому отправилась отколовшаяся часть группы, крайне сложен даже летом. Зимой или в пургу это и вовсе очень рискованный поход. При этом есть более простой путь по зоне леса, который располагается чуть ниже.
«Авачинский перевал располагается между вулканами, которые создают аэродинамическую трубу. Два горных массива и между ними щель, весь воздух проходит туда. Если даже ветер не такой сильный, то там он усиливается, то есть бывает так, что внизу может быть все прекрасно, а на перевале руку вытяни и пальцев не видишь. И на этом переходе нет жилья абсолютно нигде, а большая часть маршрута — шлаковая пустыня, там вообще даже трава не растет местами, слабо пересеченная местность, голая. Там даже не столько сами верха опасны, сколько именно перевал, потому что туристы уже уставшие, уже намерзшие, уже на исходе сил и в этот момент попадают в такое место, где с одной стороны один вулкан не пускает, с другой – другой вулкан, и весь ветер идет именно через перевал. Если бы они более опытными или знали, что с перевала вниз, в пяти километрах, есть жилье, кордоны. Может быть, им просто сил не хватило дойти, понадеялись, что они сейчас быстренько проскочат за один день. Там расстояние что-то около 45-50 км. Когда хороший наст, легко нагруженная группа, можно и пробежаться», — разъяснил собеседник НСН.
Как ранее передавал сайт НСН, глава регионального МЧС Сергей Лебедев, комментируя данную ситуацию, заявил, что трагедия произошла из-за «пренебрежения элементарными правилами безопасности».
Горячие новости
- Пелевин написал книгу про Джеффри Эпштейна
- В Госдуме рассказали, как развить дворовый и массовый детский спорт
- Капля в море: Потеря 1,5 млрд от ЕС не обрушит бюджет Сербии
- Останина обвинила блогеров в отказе зумеров от работы
- Маргинальное ТВ: Останина заявила об отсутствии программ для подростков
- Песков: Пасхальное перемирие носит гуманитарный характер
- Курсы не пройдут: В Госдуме анонсировали реестр для психологов
- Профилактика преступлений: Останина призвала сделать кружки бесплатными
- Михаил Швыдкой попал под украинские санкции
- Гид назвал главные ошибки туристов, которые привели к трагедии на Камчатке