«На российских курортах за этим следят специальные службы, это касается и безопасности в целом, и лавиноопасности. В Сочи идеальные условия, чтобы отдыхать и кататься, а также чтобы тренироваться. Этот город провел Олимпийские игры на высоком уровне и зарекомендовал себя как один из лучших горнолыжных курортов мира. Но ни на одном курорте мира нет такого, что можно застраховаться от схода лавины. Все делается для того, чтобы лавины сходили не в то время, когда катаются люди. Но застраховать от этого на сто процентов не может никто», - отметил он.

Со своей стороны, второй тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев подчеркнул, что в Сочи закрывают трассы, если есть опасность схода лавины.