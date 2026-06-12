В Италии поддержали поэтапную отмену санкций против России

Парламент Италии впервые одобрил резолюцию, поддерживающую возможность поэтапного снятия санкций с России после завершения боевых действий на Украине, сообщает La Repubblica.

По данным газеты, основным положением резолюции стал призыв начать подготовку к постепенной отмене ограничительных мер в отношении Москвы после окончания конфликта. Санкционная политика может рассматриваться как один из инструментов предстоящих переговоров.

Таким образом, депутаты впервые официально поддержал идею постепенного пересмотра действующего санкционного режима. Одновременно парламентарии подтвердили необходимость сохранения помощи украинским институтам и гражданам.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европу начать обсуждение путей взаимодействия с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииИталия

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