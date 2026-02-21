«Нет гарантии безопасности»: На Байкале начали извлекать тела китайских туристов

При этом известно, что китайские путешественники отправились на неофициальную экскурсию по закрытому маршруту с местным жителем. Между тем, это не единственная трагедия с туристами на Байкале за последнее время.

СМЕРТЬ ТУРИСТОВ НА БАЙКАЛЕ

21 февраля специалисты начали извлекать тела утонувших на Байкале китайских туристов. В пресс-службе главка МЧС России по Иркутской области сообщили, что в операции учувствуют и проводят поисковые работы пятеро водолазов и двое спасателей.

Накануне следователи установили личности всех погибших при затоплении автобуса на озере. Уточняется, что сотрудники СК допросили спасшегося мужчину. В ведомстве добавили, что он не пострадал и находится в удовлетворительном состоянии, пишет «РИА Новости».