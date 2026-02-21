«Нет гарантии безопасности»: На Байкале начали извлекать тела китайских туристов
В результате ЧП погибли восемь человек, одному путешественнику удалось спастись.
Спасатели начали извлекать тела погибших на Байкале китайских туристов. ЧП произошло накануне. В результате падения под воду автобуса с туристами погибли восемь человек, в том числе ребенок из Китая и водитель, который был гражданином России.
При этом известно, что китайские путешественники отправились на неофициальную экскурсию по закрытому маршруту с местным жителем. Между тем, это не единственная трагедия с туристами на Байкале за последнее время.
СМЕРТЬ ТУРИСТОВ НА БАЙКАЛЕ
21 февраля специалисты начали извлекать тела утонувших на Байкале китайских туристов. В пресс-службе главка МЧС России по Иркутской области сообщили, что в операции учувствуют и проводят поисковые работы пятеро водолазов и двое спасателей.
Накануне следователи установили личности всех погибших при затоплении автобуса на озере. Уточняется, что сотрудники СК допросили спасшегося мужчину. В ведомстве добавили, что он не пострадал и находится в удовлетворительном состоянии, пишет «РИА Новости».
Известно, что среди погибших в том числе оказались 44-летний местный житель, который был водителем авто, а также семья из КНР, чьи данные сохранились в базе гостиницы. Речь идет о супружеской паре, их 14-летнем ребенке и их родственнице. Все они прибыли как самостоятельные туристы, уточнил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Днем 20 февраля автомобиль марки «УАЗ» с китайскими туристами провалился под лед на Байкале. Инцидент произошел в районе мыса Хобой на северной оконечности острова Ольхон. Путешественники следовали на экскурсию к мысу Три Брата. В салоне автобуса находились девять человек, восемь из которых были туристами.
Одного из иностранных путешественников удалось спасти. Остальные туристы и водитель автобуса погибли. После случившегося спасатели на месте затопления автобуса с помощью подводной камеры обнаружили тела семерых погибших, среди них был один ребенок.
В региональном главке МЧС рассказали, что транспортное средство попало в ледовый разлом шириной примерно три метра. Глубина озера в месте провала составляет около 20 метров. «РЕН ТВ» сообщил, что автомобилем УАЗ «Буханка» управлял местный житель, имевший неоплаченные штрафы за нарушения ПДД, и работавший без лицензии.
По факту случившегося Следственный комитет возбудил два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса) и халатности (ч. 3 ст. 293).
НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЕХАТЬ!
Между тем, после случившегося в Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщили, что погибшие китайские туристы не оформляли экскурсию на Байкал через туроператоров, а договорились о поездке напрямую с местным жителем. По предварительной информации АТОР, маршрут путешественников не был согласован с турфирмами и спасательными службами.
В Telegram-канале ассоциации говорится, что в отличие от официально открытых ледовых трасс, где регулярно контролируется толщина льда и установлены специальные метки, на участке, где случилось ЧП, лед еще не набрал достаточной прочности.
В свою очередь губернатор Игорь Кобзев уточнил, что в настоящий момент ледовая переправа на остров Ольхон закрыта из-за ненадежности ледового панциря озера, поэтому выезд на лед категорически запрещен. По его словам, перевозчик нарушил требования безопасности.
«Призываю туристов пользоваться услугами только официальных туроператоров! Кроме того, профильным ведомствам провести проверку по выявлению нелегальных перевозчиков в туристических зонах», - написал в Сети политик.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в беседе с НСН заметил, что при путешествиях по озеру Байкал нет стопроцентной гарантии безопасности, при этом трагедия с китайскими туристами отпугнет часть их соотечественников.
«В последние несколько лет рынок обеляется, значительная часть гидов вышла из тени, зарегистрировалась и прошла аттестацию. Множество компаний выходит из тени, процесс идет, но, видимо, не так быстро, как хотелось бы. Стопроцентной гарантии безопасности быть не может, когда мы едем по Байкалу и говорим о заповедных территориях. Сейчас зима, наверное, была сложная погода, почему водитель не заметил? Дело не только в том, что надо было получать разрешение. К сожалению, риск есть всегда, и задача организаторов путешествий — видеть его и предупреждать туристов. Безусловно, эта трагедия отрицательно скажется и на имидже Байкала, и на российском направлении в целом. Это удар по туризму на Байкале и российскому туризму», - подчеркнул он.
ДРУГИЕ ЧП НА БАЙКАЛЕ
Однако трагичная ситуация с китайскими туристами — это уже не первый случай гибели путешественников на Байкале за последнее время. Так, 28 января вблизи острова Ольхон перевернулся автомобиль с туристами. Тогда в результате ЧП погибла женщина. Известно, что «УАЗ» также заехал в расщелину на льду. Уточняется, что остальные пассажиры не пострадали.
«Водитель внедорожника "УАЗ", перевозивший туристов, заехал в расщелину во льду, в результате машина перевернулась. От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда бригады медиков», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Известно, что в машине находились десять туристов. По информации правоохранителей, авто тоже перевозило путешественников из Китая. После произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.
При этом один из гидов, работающих на Байкале, рассказал изданию «МК.Ru», что некоторые люди просто вынуждены выезжать на лед из-за проблем с очисткой дорог в этой местности.
«На дорогах по туристическому маршруту "Север острова Ольхон" и на самом острове есть проблемы по очистке местности от большого количества снега, которые препятствуют проезду. Люди вынуждены выезжать на лед, что и повышает риск опасности для всех. Мы ежегодно наблюдаем, как люди приезжают на Байкал одни, часто не на своих машинах, а на арендованных, и сразу направляются в самые опасные точки. Когда человек впервые оказывается на льду, его поражает масштаб пространства, и создается иллюзия, что везде безопасно, раз вокруг столько места. Это не так. Чаще всего так рискуют туристы, которые по каким-то причинам не доверяют гидам или организованным турам», - объяснил он.
Экскурсовод также отметил, что туристы на Байкале часто не пользуются услугами профессионалов.
«Большинство туристов не покупают готовый тур целиком. Часто они приезжают сами, селятся в гостиницы, а уже на месте планируют свой отдых. Раньше экскурсиями занимались в основном местные жители. Сейчас на озеро многие приходят исключительно за деньгами, не особо разбираясь в специфике. Байкал не может быть одинаково безопасным на всей своей площади. Но он ведет себя предсказуемо и понятно для тех, кто знает его законы. Тот, у кого есть понимание, как влияют резкие перепады температуры и изменения погоды, знает, что можно делать, а что категорически нельзя. К сожалению, это не первый случай гибели людей на льду. И при анализе таких трагедий напрашивается один вывод, что у гида, который вез машину, не хватило опыта и знаний», - заметил он.
Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что отдыхающие из Китая, приезжающие в Россию, любят посещать Дальний Восток и Байкал.
