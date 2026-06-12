Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с экспортом продукции в Россию
12 июня 202602:01
Денис Постольский
Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию на фоне проблем с поставками армянской продукции в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра экономики республики Геворга Папояна.
По его словам, обращение было направлено с целью рассмотрения вопроса применяемых к Еревану барьеров и ограничений. «Там есть процедуры, и мы ими руководствуемся», — отметил политик.
Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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