Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с экспортом продукции в Россию

Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию на фоне проблем с поставками армянской продукции в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра экономики республики Геворга Папояна.

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По его словам, обращение было направлено с целью рассмотрения вопроса применяемых к Еревану барьеров и ограничений. «Там есть процедуры, и мы ими руководствуемся», — отметил политик.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЕвразийский Экономический СоюзАрмения

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