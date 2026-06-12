ВЦИОМ: Россияне заявили о гордости за историю своей страны

87% гордятся культурой и природными богатствами государства. Согласно результатам исследования, гордость (41%), любовь (39%) и вера (37%) стали лидерами среди эмоций у россиян, с которыми опрошенные думают о России. 90% гордятся историей страны, 87% – культурой и природными богатствами, а 82% – спортом и наукой.

Чувство гордости связано с самоидентификацией, личной связью с Россией (29%), ее историей (29%) и достижениями (17%). Событиями, которые больше всего вызвали гордость у участников исследования, стали проведение Олимпиады-2014 (12%), воссоединение с Крымом и строительство Крымского моста (10%).

Ранее стало известно, что День России граждане отметят в турпоездках по стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

