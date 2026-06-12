ВЦИОМ: Россияне заявили о гордости за историю своей страны
90% российских граждан заявили о гордости за историю своей страны, сообщает Аналитический центр ВЦИОМ.
87% гордятся культурой и природными богатствами государства. Согласно результатам исследования, гордость (41%), любовь (39%) и вера (37%) стали лидерами среди эмоций у россиян, с которыми опрошенные думают о России. 90% гордятся историей страны, 87% – культурой и природными богатствами, а 82% – спортом и наукой.
Чувство гордости связано с самоидентификацией, личной связью с Россией (29%), ее историей (29%) и достижениями (17%). Событиями, которые больше всего вызвали гордость у участников исследования, стали проведение Олимпиады-2014 (12%), воссоединение с Крымом и строительство Крымского моста (10%).
Ранее стало известно, что День России граждане отметят в турпоездках по стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВЦИОМ: Россияне заявили о гордости за историю своей страны
- Клишас рассказал, планируется ли в РФ мобилизация
- Польша потребовала от ЕС оплату за все поставленное Украине оружие
- США стали крупнейшим в мире экспортёром нефти на фоне войны в Украине и Иране
- Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с экспортом продукции в Россию
- В Италии поддержали поэтапную отмену санкций против России
- Сборная Мексики обыграла команду ЮАР в матче открытия ЧМ
- СМИ: Командующий беспилотными войсками ВСУ пообещал изолировать Крым от РФ
- По делу «Русагро» в доход государства изъято имущество на 550 млрд рублей
- В результате удара по АЗС в Стародубе ранены семь человек