В горах Бурятии туристов накрыло лавиной

Сход снежной массы произошел на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом заявили в управлении МЧС по региону.

По полученной от очевидцев информации, лавиной накрыло четырех человек, пишет RT.

«Личности устанавливаются», - подчеркнули в МЧС.

На место происшествия направили 15 спасателей и две единицы техники.

Ранее на туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык три человека погибли от переохлаждения.

