В горах Бурятии туристов накрыло лавиной
24 апреля 202612:06
Сход снежной массы произошел на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Об этом заявили в управлении МЧС по региону.
По полученной от очевидцев информации, лавиной накрыло четырех человек, пишет RT.
«Личности устанавливаются», - подчеркнули в МЧС.
На место происшествия направили 15 спасателей и две единицы техники.
Ранее на туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык три человека погибли от переохлаждения.
