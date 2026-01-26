Гражданин России погиб в Японии при сходе лавины

Уточняется, что трагедия произошла в районе горнолыжного курорта Хакуба.

В местной полиции добавили, что погибшему мужчине было 42 года. Он катался в группе из трёх человек, двое его партнёров не пострадали.

Ранее семь альпинистов погибли в Непале в результате схода лавины возле базового лагеря пика Ялунг Ри, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

