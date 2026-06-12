Сборная Мексики обыграла команду ЮАР в матче открытия ЧМ
Сборная Мексики по футболу со счетом 2:0 победила ЮАР в стартовом матче чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико. Мексиканская сборная набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы «A». В другом матче этого квартета команда Южной Кореи встретится с чехами.
Во втором туре южноафриканцы 18 июня сыграют с футболистами из Чехии. Сборная Мексики встретится с южнокорейской командой в ночь на 19 июня.
Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что сборная Мексики способна преподнести сюрприз на предстоящем чемпионате мира по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сборная Мексики обыграла команду ЮАР в матче открытия ЧМ
- СМИ: Командующий беспилотными войсками ВСУ пообещал изолировать Крым от РФ
- По делу «Русагро» в доход государства изъято имущество на 550 млрд рублей
- В результате удара по АЗС в Стародубе ранены семь человек
- В Турции звезде из «Великолепного века» грозит до десяти лет тюрьмы
- Дональд Трамп объявил о завершении войны с Ираном
- Власти Екатеринбурга отказались снижать скорость автобусов после трагедии
- Медведев заявил о «привлекательных целях» на Украине для ВС России
- Масалитин назвал сборную, которая удивит на чемпионате мира по футболу
- Экс-глава МИД Германии заявил, что Путин знает немцев лучше них самих