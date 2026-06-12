Сборная Мексики обыграла команду ЮАР в матче открытия ЧМ

Встреча состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико. Мексиканская сборная набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы «A». В другом матче этого квартета команда Южной Кореи встретится с чехами.

Во втором туре южноафриканцы 18 июня сыграют с футболистами из Чехии. Сборная Мексики встретится с южнокорейской командой в ночь на 19 июня.

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что сборная Мексики способна преподнести сюрприз на предстоящем чемпионате мира по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

