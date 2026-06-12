США стали крупнейшим в мире экспортёром нефти на фоне войны в Украине и Иране

Страна обогнала традиционных лидеров — Саудовскую Аравию и Россию. Согласно данным сервиса Vortexa, в мае американский экспорт достиг 10,5 млн баррелей в сутки, тогда как РФ поставляла около 7 млн, а Саудовская Аравия — 5,9 млн баррелей. Вашингтон удерживает лидерство третий месяц подряд. В 2025 году Саудовская Аравия экспортировала 8,1 млн баррелей в сутки, США — 6,6 млн, Россия — 5,8 млн.

Резкий рост объясняется двумя факторами. Война США с Ираном фактически парализовала Ормузский пролив и нарушила поставки саудовской нефти. Кроме того, российский экспорт сокращается на фоне украинских атак и санкций Запада.

Ранее МИД Китая раскритиковал планы Евросоюза по задержанию танкеров с нефтью России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

