ВСУ атаковали РФ сотнями дронов
По данным Минобороны России, с вечера 13 декабря ВСУ выпустили по территории страны свыше 230 БПЛА.
ВСУ вновь устроили массированную атаку, выпустив по российским регионам несколько сотен беспилотников. В ряде городов в результате этого произошли пожары, повреждены жилые дома, объекты энергетики и хозпостройки. Причем атака украинских дронов началась с вечера субботы.
ПОЖАРЫ
Ночью 14 декабря Telegram-канал администрации Волгоградской области сообщил, что в Урюпинске в результате атаки БПЛА ВСУ произошел пожар на нефтебазе. Никто не пострадал. В связи с ЧП жителей прилегающих к поврежденному объекту домов эвакуировали в ПВР в МУП «Урюпинская гостиница».
«Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента», - сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
К тому же в оперштабе Кубани сообщили, что обломки сбитых украинских дронов упали в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. Там произошел обрыв линии электропередачи, пишет RT.
«По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму — в частном доме выбило окна», - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Позже там добавили, что в результате атаки украинских дронов были выбиты окна еще в четырех частных домах и была повреждена хозпостройка. Никто из жителей региона не пострадал. Экстренные службы работают на местах ЧП.
АТАКА НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Telegram-канал «Shot» также писал, что ночью над Смоленском прогремело несколько взрывов. Очевидцы говорили о ярких вспышках и сработавших автомобильных сигнализациях в южной части города. Всего, по информации канала, было слышно от семи до десяти громких хлопков, которые сопровождались интенсивными световыми вспышками в небе.
Позже губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил, что в регионе ПВО уничтожили украинский беспилотник, передают «Известия».
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», - написал он в своем Telegram-канале.
Атака ВСУ на российские регионы началась еще вечером 13 декабря. Тогда, по данным Минобороны РФ, ПВО сбили 94 украинских дрона над страной всего за три часа, передает RT. Это произошло в субботу в период с 20:00 до 23:00 по Москве.
Всего, по данным МО, накануне ночью российские силы ПВО ликвидировали 235 беспилотников ВСУ над территорией страны, 141 из которых — в период с 23:00 часов 13 декабря до 07:00 утра по московскому времени 14 декабря, пишут «Известия».
Уточняется, что 35 дронов были сбиты над Брянской областью, 32 — над Крымом, 22 — над Краснодарским краем, 15 — над Тульской областью и 13 — над Калужской. Еще семь БПЛА удалось уничтожить над Курским регионом, по четыре — над Рязанским и Ростовским, три — над Белгородским, два — над Ленинградским и по одному — над Смоленским, Псковским, Новгородским и Московским.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что накануне в Саратове в результате атаки БПЛА ВСУ погибли два мирных жителя.
