ВСУ атаковали РФ сотнями дронов

ПОЖАРЫ

Ночью 14 декабря Telegram-канал администрации Волгоградской области сообщил, что в Урюпинске в результате атаки БПЛА ВСУ произошел пожар на нефтебазе. Никто не пострадал. В связи с ЧП жителей прилегающих к поврежденному объекту домов эвакуировали в ПВР в МУП «Урюпинская гостиница».

«Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента», - сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.