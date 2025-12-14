ВСУ атаковали РФ сотнями дронов

По данным Минобороны России, с вечера 13 декабря ВСУ выпустили по территории страны свыше 230 БПЛА. 

ВСУ вновь устроили массированную атаку, выпустив по российским регионам несколько сотен беспилотников. В ряде городов в результате этого произошли пожары, повреждены жилые дома, объекты энергетики и хозпостройки. Причем атака украинских дронов началась с вечера субботы.

Трамп поддержал создание свободной экономической зоны в Донбассе

ПОЖАРЫ

Ночью 14 декабря Telegram-канал администрации Волгоградской области сообщил, что в Урюпинске в результате атаки БПЛА ВСУ произошел пожар на нефтебазе. Никто не пострадал. В связи с ЧП жителей прилегающих к поврежденному объекту домов эвакуировали в ПВР в МУП «Урюпинская гостиница».

«Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента», - сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Пожары и пострадавшие: ВСУ атаковали РФ сотней дронов

К тому же в оперштабе Кубани сообщили, что обломки сбитых украинских дронов упали в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. Там произошел обрыв линии электропередачи, пишет RT.

«По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму — в частном доме выбило окна», - говорится в Telegram-канале оперштаба.

Позже там добавили, что в результате атаки украинских дронов были выбиты окна еще в четырех частных домах и была повреждена хозпостройка. Никто из жителей региона не пострадал. Экстренные службы работают на местах ЧП.

Атакованный ВСУ танкер «Kairos» сел на мель вблизи Болгарии

АТАКА НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

Telegram-канал «Shot» также писал, что ночью над Смоленском прогремело несколько взрывов. Очевидцы говорили о ярких вспышках и сработавших автомобильных сигнализациях в южной части города. Всего, по информации канала, было слышно от семи до десяти громких хлопков, которые сопровождались интенсивными световыми вспышками в небе.

Позже губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил, что в регионе ПВО уничтожили украинский беспилотник, передают «Известия».

Под Воронежем работу цеха предприятия приостановили из-за БПЛА

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», - написал он в своем Telegram-канале.

Атака ВСУ на российские регионы началась еще вечером 13 декабря. Тогда, по данным Минобороны РФ, ПВО сбили 94 украинских дрона над страной всего за три часа, передает RT. Это произошло в субботу в период с 20:00 до 23:00 по Москве.

Всего, по данным МО, накануне ночью российские силы ПВО ликвидировали 235 беспилотников ВСУ над территорией страны, 141 из которых — в период с 23:00 часов 13 декабря до 07:00 утра по московскому времени 14 декабря, пишут «Известия».

Экс-главком зенитных войск Москвы предложил отключать ночное освещение во время атак дронов

Уточняется, что 35 дронов были сбиты над Брянской областью, 32 — над Крымом, 22 — над Краснодарским краем, 15 — над Тульской областью и 13 — над Калужской. Еще семь БПЛА удалось уничтожить над Курским регионом, по четыре — над Рязанским и Ростовским, три — над Белгородским, два — над Ленинградским и по одному — над Смоленским, Псковским, Новгородским и Московским.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что накануне в Саратове в результате атаки БПЛА ВСУ погибли два мирных жителя.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:РегионыМинобороны РФПожарыВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры