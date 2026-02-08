Эксперт: Российская музыкальная индустрия может переключиться с «нулевых» на 2010-е
В ближайшие годы в российской музыкальной индустрии, вероятно, сместится акцент с поп-музыки «нулевых» на 2010-е на фоне растущего глобального тренда ностальгии. Такое мнение высказала генеральный директор «ON лейбла» Надежда Бойчевски в беседе с ТАСС.
По словам эксперта, волны интереса к прошлым музыкальным эпохам представляют собой закономерный и регулярно повторяющийся процесс. Она отметила, что ностальгия обычно возникает по музыке родителей, а не по более далёким поколениям.
Бойчевски пояснила, что в мире уже набирает силу тренд под условным названием «2026 — это новый 2016», при котором аудитория массово возвращается к музыке, эстетике и культурным кодам середины 2010-х годов. В России пока сохраняется сильная ностальгия по поп-музыке нулевых, однако подрастает поколение детей 2000-х годов рождения, и именно они, а впоследствии и их дети, могут активно подхватить этот тренд.
По мнению главы «ON лейбла», такая смена фокуса повлияет не только на вкусы слушателей, но и на стратегии музыкальных лейблов, артистов и платформ. Они, вероятно, будут активнее обращаться к звучанию, визуальным образам и форматам 2010-х годов.
Летом 2024 года в соцсетях завирусилась песня 65-летней Надежды Кадышевой «Плывет веночек», и весь 2025 певица и ее ансамбль «Золотое кольцо» собирали один солд-аут за другим, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский лыжник Коростелёв финишировал четвёртым в скиатлоне на Олимпиаде-2026
- В Москве арестовали стрелявшего в генерала Алексеева киллера
- Microsoft зарегистрировала в РФ два товарных знака
- Эксперт: Российская музыкальная индустрия может переключиться с «нулевых» на 2010-е
- Подмосковный Долгопрудный получил статус наукограда
- Легендарные мотоциклы Jawa возвращаются в Россию
- СМИ: Сабуров после депортации из РФ даст концерты в Китае и Таиланде
- «Битва за битвой» принес Андерсону премию гильдии режиссёров США
- МО РФ: Силы ПВО за сутки сбили почти 30 ракет РСЗО HIMARS ВСУ
- СМИ: Не менее 19 россиян отравились в Таиланде из-за льда в напитках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru