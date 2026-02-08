Эксперт: Российская музыкальная индустрия может переключиться с «нулевых» на 2010-е

По словам эксперта, волны интереса к прошлым музыкальным эпохам представляют собой закономерный и регулярно повторяющийся процесс. Она отметила, что ностальгия обычно возникает по музыке родителей, а не по более далёким поколениям.

Бойчевски пояснила, что в мире уже набирает силу тренд под условным названием «2026 — это новый 2016», при котором аудитория массово возвращается к музыке, эстетике и культурным кодам середины 2010-х годов. В России пока сохраняется сильная ностальгия по поп-музыке нулевых, однако подрастает поколение детей 2000-х годов рождения, и именно они, а впоследствии и их дети, могут активно подхватить этот тренд.

По мнению главы «ON лейбла», такая смена фокуса повлияет не только на вкусы слушателей, но и на стратегии музыкальных лейблов, артистов и платформ. Они, вероятно, будут активнее обращаться к звучанию, визуальным образам и форматам 2010-х годов.

Летом 2024 года в соцсетях завирусилась песня 65-летней Надежды Кадышевой «Плывет веночек», и весь 2025 певица и ее ансамбль «Золотое кольцо» собирали один солд-аут за другим, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».