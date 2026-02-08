Microsoft зарегистрировала в РФ два товарных знака

Американская корпорация Microsoft вместе со своей дочерней компанией ZeniMax Media, которые ранее покинули российский рынок, зарегистрировали в Роспатенте два товарных знака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Речь идёт о популярном офисном приложении PowerPoint и культовой видеоигре Dishonored.

Заявки на регистрацию были поданы из США ещё в мае и октябре 2025 года. Однако официальное одобрение получили только 22–23 января 2026 года. Зарегистрированные права будут действовать до 5 мая и 10 октября 2035 года соответственно.

В начале 2026 года Microsoft и её дочерние структуры в общей сложности зарегистрировали в России уже более 20 товарных знаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
