Подмосковный Долгопрудный получил статус наукограда
Подмосковный Долгопрудный получил статус наукограда. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на кабмин.
Как сообщили в пресс-службе кабмина, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Отмечается, что Долгопрудный считается одним из ведущих центров развития науки и современных технологий в стране. Новый статус позволит городу привлекать федеральное финансирование на поддержку и модернизацию научно-производственных комплексов, а также на реализацию стратегии социально-экономического развития. Средства будут выделяться в рамках федерального проекта «Поддержка наукоградов».
Согласно действующему законодательству, статус наукограда присваивается на 15 лет. Таким образом, решение будет действовать до 2041 года.
В 2024 году статус наукограда был присвоен подмосковному городскому округу Серпухов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
