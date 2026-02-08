Подмосковный Долгопрудный получил статус наукограда

Как сообщили в пресс-службе кабмина, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что Долгопрудный считается одним из ведущих центров развития науки и современных технологий в стране. Новый статус позволит городу привлекать федеральное финансирование на поддержку и модернизацию научно-производственных комплексов, а также на реализацию стратегии социально-экономического развития. Средства будут выделяться в рамках федерального проекта «Поддержка наукоградов».

Согласно действующему законодательству, статус наукограда присваивается на 15 лет. Таким образом, решение будет действовать до 2041 года.

В 2024 году статус наукограда был присвоен подмосковному городскому округу Серпухов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».