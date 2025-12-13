Трамп поддержал создание свободной экономической зоны в Донбассе
До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил провести референдум по вопросу территорий.
В США поддержали предложение Киева о создании свободной экономической зоны в Донбассе. Известно, что документ состоит из 20 пунктов. До этого на Украине также предлагали провести референдум по территориальному вопросу. Однако в Кремле настаивают на том, что регион всегда принадлежал России.
СЭЗ В ДОНБАССЕ
Накануне американский президент Дональд Трамп поддержал предложение по созданию свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донбассе. Политик считает, что такая идея может сработать, пишет RT.
«Это будет работать. Многие люди хотят это увидеть», - сказал Трамп журналистам.
При этом он назвал текущую ситуацию с территорией Донбасса «очень сложной», напомнив, что ждет разрешения украинского конфликта.
До этого издание сообщило, что Украина представила США план, предусматривающий создание СЭЗ в Донбассе, в которую могли бы инвестировать американские бизнесмены. Предложение о свободной экономической зоне содержится в плане из 20 пунктов, который Киев передал Вашингтону. Сам украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что идею создания в Донбассе СЭЗ озвучили США.
Вечером 11 декабря в Белом доме подтвердили, что Трамп ознакомился с содержанием документа. Согласно информации «Axios», 13 декабря должна состояться встреча представителей США, Украины и ключевых европейских стран, на которой они обсудят предложения Киева. Однако собеседники «Politico» выразили сомнение в том, что в России согласятся на такую инициативу Украины.
РЕФЕРЕНДУМ ЗЕЛЕНСКОГО
11 декабря Владимир Зеленский допустил проведение «всеукраинского референдума» по вопросу территорий. Президент Украины подтвердил, что его команда ежедневно работает над проектом из 20 пунктов, передает телеканал «Общественное». Политик также выразил оптимизм по поводу подготовки двустороннего экономического соглашения с США, которое должно затронуть вопросы восстановления Украины после завершения военных действий.
Зеленский заявил, что украинцы должны выразить свое мнение по вопросу об оставлении Украиной контролируемой части Донбасса. При этом политик добавил, что пока не известно, как именно будет проводиться референдум, передает RT.
До этого газета «The Telegraph» писала, что Украина готова отказаться от территорий при одном условии, однако, о чем именно идет речь, в материале не указали. Отмечается, что переговорщики считают, что им не предоставили подробностей о возможных гарантиях безопасности со стороны США для принятия решения по территориям.
Между тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что, если Зеленский надеется обеспечить Киеву передышку с помощью референдума по территориальному вопросу, то это у него не получится, пишут «Известия». В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Донбасс всегда был и остается территорией РФ.
Он также подчеркивал, что для урегулирования конфликта ВСУ должны отвести свои войска не только из ДНР и ЛНР, но и из Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в 2022 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что референдум по территориальному вопросу, требование о котором выдвинул Владимир Зеленский, является попыткой сорвать выборы, передают «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росавиация прорабатывает оснащение самолетов интернет-терминалами
- Трамп поддержал создание свободной экономической зоны в Донбассе
- Дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России
- В Саратове два человека погибли из-за атаки БПЛА
- Рейс Москва-Самарканд вынужденно сел в Бухаре из-за тумана
- Над территорией России сбили 41 украинский БПЛА
- Трамп: «Свободная экономическая зона» в Донбассе будет работать
- «Мосводоканал» пытается через суд взыскать долг с актера Игоря Верника
- СМИ: ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами
- Китай запустил ракету Kuaizhou-11 с двумя спутниками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru