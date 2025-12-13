Трамп поддержал создание свободной экономической зоны в Донбассе

До этого издание сообщило, что Украина представила США план, предусматривающий создание СЭЗ в Донбассе, в которую могли бы инвестировать американские бизнесмены. Предложение о свободной экономической зоне содержится в плане из 20 пунктов, который Киев передал Вашингтону. Сам украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что идею создания в Донбассе СЭЗ озвучили США.

Вечером 11 декабря в Белом доме подтвердили, что Трамп ознакомился с содержанием документа. Согласно информации «Axios», 13 декабря должна состояться встреча представителей США, Украины и ключевых европейских стран, на которой они обсудят предложения Киева. Однако собеседники «Politico» выразили сомнение в том, что в России согласятся на такую инициативу Украины.