В Москве арестовали стрелявшего в генерала Алексеева киллера
По данным СК, злоумышленник действовал по заданию спецслужб Украины.
8 февраля Замоскворецкий суд Москвы арестовал киллера, устроившего 6 февраля покушение на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева. Злоумышленник был задержан накануне в Дубае. Его уже передали российской стороне. По данным СК РФ, преступление против генерала контролировалось украинскими спецслужбами.
АРЕСТ И ЗАДЕРЖАНИЕ
В воскресенье столичный суд отправил под стражу исполнителя покушения на российского генерала Владимира Алексеева киллера Любомира Корбу. Стрелявший 1960 года рождения обвиняется сразу по двум статьям УК РФ: ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 4. ст. 222 («Незаконное приобретение оружия организованной группой»). Пособнику Корбы Виктору Васину уже тоже предъявили обвинение по похожим статьям.
По информации Следственного комитета России, киллер действовал по заданию спецслужб Украины. Об этом также говорил и член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что Корба является уроженцем Тернопольской области Украинской ССР, но в настоящий момент у него есть гражданство РФ. Она добавила, что злоумышленник прибыл в Москву в конце декабря 2025 года для совершения теракта.
8 февраля в ЦОС ФСБ России подтвердили информацию о задержании в ОАЭ Корбы и передаче его российской стороне. Известно, что он успел покинуть территорию России через несколько часов после покушения на Алексеева. Экс-народный депутат Украины Олег Царев в своем Telegram-канале написал, что в операции по поимке подозреваемого были задействованы спецслужбы различных стран.
КИЛЛЕР И ЕГО ПОСОБНИКИ
В МВД сообщили, что пособницей киллера, кроме Виктора Васина, которого задержали в Москве, также оказалась 54-летняя Зинаида Серебрицкая. Она успела сбежать на Украину.
СМИ писали, что киллер Любомир Корба и его пособник Васин были знакомы между собой до преступления минимум 20 лет. Telegram-канал «112» передавал, что Васин ранее привлекался к ответственности за поддержку экстремистского ФБК (запрещенная в России экстремистская организация, включена в реестр иноагентов и ликвидирована). Сообщалось, что 66-летний мужчина жил на северо-западе Москвы, где занимался предпринимательством и менеджментом.
При этом известно, что пособница покушения Зинаида Серебрицкая работала в клининге в Подмосковье. «112» передавал, что летом 2025 года женщина выставила свой дом в селе Хорошее под Славяносербском в ЛНР на продажу. Кроме того, сообщалось, что незадолго до покушения на генерала Серебрицкая активно писала в чат дома, в котором проживал Алексеев, и пыталась узнать код от домофона.
Между тем, Telegram-канал «Baza» писал, что злоумышленники следили за генералом минимум полтора месяца. Издание передавало, что Серебрицкая искала квартиру в ЖК на Волоколамском шоссе, чтобы жить рядом с Алексеевым. По данным источника, в итоге ей удалось снять квартиру в двух этажах от военного.
ПОКУШЕНИЕ
Покушение на генерала Минобороны России Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля примерно в 07:00 часов в Москве в доме на Волоколамском шоссе. Инцидент произошел, когда военный покидал свою квартиру, расположенную на 24‑м этаже здания.
Известно, что киллер дождался его появления на лестничной площадке, после чего несколько раз выстрелил военному в спину. Злоумышленник смог скрыться с места преступления.
После нападения Алексеева доставили в больницу. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации. Ему провели операцию. Однако 7 февраля, после искусственной комы, генерал пришел в сознание. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
В Москве уже случались покушения на военных высокого ранга — поэтому ЧП с Владимиром Алексеевым не единственное в этом ряду. В предыдущий раз, в декабре 2025 года, в результате взрыва в собственном автомобиле погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военачальники, чиновники и другие высококлассные специалисты находятся под угрозой в ходе спецоперации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
