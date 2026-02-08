В Москве арестовали стрелявшего в генерала Алексеева киллера

АРЕСТ И ЗАДЕРЖАНИЕ

В воскресенье столичный суд отправил под стражу исполнителя покушения на российского генерала Владимира Алексеева киллера Любомира Корбу. Стрелявший 1960 года рождения обвиняется сразу по двум статьям УК РФ: ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 4. ст. 222 («Незаконное приобретение оружия организованной группой»). Пособнику Корбы Виктору Васину уже тоже предъявили обвинение по похожим статьям.

По информации Следственного комитета России, киллер действовал по заданию спецслужб Украины. Об этом также говорил и член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.