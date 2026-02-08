Легендарные мотоциклы Jawa возвращаются в Россию
Легендарные мотоциклы Jawa могут возвращаются в Россию. Индийские версии чешского бренда прошли сертификацию и получили ОТТС, что позволит их официальных ввозить и продавать. Об этом сообщает Motor.
Производителем указана знаменитая чешская марка, основанная ещё в 1929 году. Однако после банкротства в 1990-х годах бренд надолго исчез с рынка. Возрождение состоялось в 2018 году - производство успешно запустила индийская компания Mahindra & Mahindra под маркой Jawa Moto.
Сертифицированы четыре модели: 300 CL, Forty Two, 350 CL и 42 FJ. Самая популярная из них - Jawa 300 CL - оснащена 295-кубовым четырёхтактным мотором мощностью 23 л.с. (25 Нм), весит 182 кг, разгоняется до 140 км/ч и расходует около 2,9 л/100 км. Коробка шестиступенчатая, цепной привод, телескопическая вилка спереди и маятниковая подвеска сзади.
С 1 февраля в России изменились правила возврата техники. Теперь они распространяются и на автомобили, мотоциклы и суда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
