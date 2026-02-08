СМИ: Сабуров после депортации из РФ даст концерты в Китае и Таиланде

По данным Shot, в конце февраля юморист планирует дать концерт на тайском Пхукете, а в начале апреля — в китайских городах Шанхай и Гуанчжоу. Стоимость билетов на эти шоу достигает 20 тысяч рублей.

Как уточняет Shot, на тайский концерт пока продано лишь около половины зала — преимущественно самые дешёвые места.

Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Его задержали в московском аэропорту Внуково после возвращения из Дубая и вручили официальный документ о запрете на въезд в РФ, после чего комик был вынужден улететь в Казахстан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».