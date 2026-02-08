СМИ: Сабуров после депортации из РФ даст концерты в Китае и Таиланде
Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров, которого ранее депортировали из России, выступит в Таиланде и Китае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным Shot, в конце февраля юморист планирует дать концерт на тайском Пхукете, а в начале апреля — в китайских городах Шанхай и Гуанчжоу. Стоимость билетов на эти шоу достигает 20 тысяч рублей.
Как уточняет Shot, на тайский концерт пока продано лишь около половины зала — преимущественно самые дешёвые места.
Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Его задержали в московском аэропорту Внуково после возвращения из Дубая и вручили официальный документ о запрете на въезд в РФ, после чего комик был вынужден улететь в Казахстан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
