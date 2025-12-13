В Саратове два человека погибли из-за атаки БПЛА

Два человека погибли при атаке беспилотников в Саратове. Об этом заявил глава Саратовской области Роман Бусаргин.

Над территорией России сбили 41 украинский БПЛА

«В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме... Два человека погибли», - написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, при атаке в детском саду и поликлинике выбило несколько стеклопакетов. Детей и пациентов не было в учреждениях.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 13 декабря над Саратовской областью уничтожили 28 дронов ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиСаратовская ОбластьСаратов

Горячие новости

Все новости

партнеры