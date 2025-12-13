В Саратове два человека погибли из-за атаки БПЛА
13 декабря 202508:43
Два человека погибли при атаке беспилотников в Саратове. Об этом заявил глава Саратовской области Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме... Два человека погибли», - написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, при атаке в детском саду и поликлинике выбило несколько стеклопакетов. Детей и пациентов не было в учреждениях.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 13 декабря над Саратовской областью уничтожили 28 дронов ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп поддержал создание свободной экономической зоны в Донбассе
- Дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России
- В Саратове два человека погибли из-за атаки БПЛА
- Рейс Москва-Самарканд вынужденно сел в Бухаре из-за тумана
- Над территорией России сбили 41 украинский БПЛА
- Трамп: «Свободная экономическая зона» в Донбассе будет работать
- «Мосводоканал» пытается через суд взыскать долг с актера Игоря Верника
- СМИ: ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами
- Китай запустил ракету Kuaizhou-11 с двумя спутниками
- СМИ: Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru