В Саратове два человека погибли из-за атаки БПЛА

«В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме... Два человека погибли», - написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, при атаке в детском саду и поликлинике выбило несколько стеклопакетов. Детей и пациентов не было в учреждениях.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 13 декабря над Саратовской областью уничтожили 28 дронов ВСУ.

