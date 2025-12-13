Под Воронежем работу цеха предприятия приостановили из-за БПЛА
Обломки БПЛА повредили второстепенное оборудование на промышленном предприятии в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Предварительно, при беспилотной атаке никто не пострадал. Из-за падения фрагментов БПЛА на одном из предприятий региона получил повреждения башенный кран.
«Там же из-за повреждения второстепенного оборудования временно приостановлена работа одного из цехов», - указал губернатор.
На объекте проводят восстановительные работы.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 13 декабря в Воронежской области сбили четыре дрона ВСУ самолетного типа.

