Под Воронежем работу цеха предприятия приостановили из-за БПЛА

В Саратове два человека погибли после налета дронов ВСУ Спецпосланник президента США Уиткофф в эти выходные встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине СМИ: два первых случая смерти от последствий гонконгского гриппа зарегистрированы в Дагестане В Эрмитаже открылась выставка, посвященная 200-летию восстания декабристов В Москве в субботу температура воздуха опустится до – 5 градусов